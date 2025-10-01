LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El acusado de la muerte de un hombre de 70 años junto a los edificios de Toyo Ito, durante la vista celebrada este miércoles en Logroño. Juan Marín

Acusado de la muerte de un hombre en una discusión de tráfico

«Estos dos años mi vida ha sido un desastre»

El letrado del acusado había solicitado que compareciese el último, pero él ha preferido cerrar el juicio con su testimonio

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:55

Acababa de testificar, puesto que su letrado había solicitado que compareciese el último, pero tras escuchar las conclusiones de las partes, el exinstalador de fibra ... acusado de la muerte de un hombre de 70 años junto a los edificios de Toyo Ito quiso cerrar el juicio con su testimonio. «Desde que pasó, hace ya más de dos años, mi vida ha sido un completo desastre», sollozaba.

