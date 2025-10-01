Acusado de la muerte de un hombre en una discusión de tráfico«Estos dos años mi vida ha sido un desastre»
El letrado del acusado había solicitado que compareciese el último, pero él ha preferido cerrar el juicio con su testimonio
Logroño
Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:55
Acababa de testificar, puesto que su letrado había solicitado que compareciese el último, pero tras escuchar las conclusiones de las partes, el exinstalador de fibra ... acusado de la muerte de un hombre de 70 años junto a los edificios de Toyo Ito quiso cerrar el juicio con su testimonio. «Desde que pasó, hace ya más de dos años, mi vida ha sido un completo desastre», sollozaba.
«La culpa la voy a llevar para siempre. Nunca he llorado tanto por una persona a la que no conocía. Algo tan simple como ir a trabajar, que acabe con una personas muerta... Es terrible. He caído en depresión, he estado con psicólogos... No lo voy a olvidar nunca, lo he rememorado un millón de veces», añadía ante las lágrimas y el visible sufrimiento de las hijas del finado.
