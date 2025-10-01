El acusado de la muerte de un hombre de 70 años junto a los edificios de Toyo Ito, durante la vista celebrada este miércoles en Logroño.

Acusado de la muerte de un hombre en una discusión de tráfico

El letrado del acusado había solicitado que compareciese el último, pero él ha preferido cerrar el juicio con su testimonio

«Estos dos años mi vida ha sido un desastre»