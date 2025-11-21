LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Justo Rodríguez

Tres de cada cuatro desempleados solo acreditan estudios de Primaria o Secundaria

Las mujeres representan el 60% del paro en La Rioja, 7.307 del total de 12.803 personas inscritas en las listas del SEPE

Logroño

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:06

El 60,5% de las personas en paro en La Rioja son mujeres, un total de 7.307 al cierre del pasado mes de ... octubre –hay 4.776 hombres–, cuando el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofreció sus últimos datos oficiales. En el rango de edad hasta los 25 años, el número de hombres sin trabajo es mayor (497 chicos frente a 435 chicas), pero a partir de ese tramo el desempleo afecta más a las féminas. Y de 45 años en adelante todavía la diferencia es mayor: 2.804 hombres en situación de desempleo por 4.565 mujeres.

