Tres de cada cuatro desempleados solo acreditan estudios de Primaria o Secundaria

El 60,5% de las personas en paro en La Rioja son mujeres, un total de 7.307 al cierre del pasado mes de ... octubre –hay 4.776 hombres–, cuando el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofreció sus últimos datos oficiales. En el rango de edad hasta los 25 años, el número de hombres sin trabajo es mayor (497 chicos frente a 435 chicas), pero a partir de ese tramo el desempleo afecta más a las féminas. Y de 45 años en adelante todavía la diferencia es mayor: 2.804 hombres en situación de desempleo por 4.565 mujeres.

El sector que más paro acumula es el de servicios, con 7.777 parados –casi un 65% de los 12.083 en total–. En este sentido, la actividad hostelera es un buen ejemplo de esta necesidad de trabajadores. La industria, uno de los motores económicos de la comunidad autónoma, suma 2.043 desempleados, mientras que el sector primario (agricultura y ganadería) tiene 930 y la construcción otros 586; hay, además, 747 personas en paro pero que tampoco tenían una ocupación anterior, según el listado del SEPE a 31 de octubre.

Una de las grandes cuestiones es el nivel de formación de las personas inscritas en las listas de paro. 4.801 de estos desempleados, casi el 40% del total, acreditan únicamente estudios primarios y un número similar, 4.446, tienen hasta la Educación Secundaria. Representan en total más del 76%.

El 18,3%, extranjeros

A partir de ahí, el número de desempleados se va reduciendo. Hay 1.689 con grado medio o superior de Formación Profesional, 287 diplomados, otros 295 que son licenciados en diferentes grados universitarios y por último 565 personas en paro que acreditan tener estudios superiores.

Del total de personas en la comunidad, 2.214 tienen nacionalidad extranjera, un 18,3% –la proporción de población inmigrante en La Rioja es del 15,3%–.