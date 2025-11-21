La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados

'Se necesita comercial de telefonía para tienda multimarca', 'Asesoría en Logroño busca un gestor contable y fiscal con experiencia demostrable para unirse a nuestro ... equipo' o 'Seleccionamos conductor/a en Logroño por horas en días sueltos' son algunas de las últimas ofertas de empleo publicadas en uno de los portales más visitados para buscar trabajo. Cada vez hay más bares en cuyas cristaleras se puede leer 'se busca camarero' o 'se busca personal de cocina'. Las constructoras también llevan tiempo demandando mano de obra en perfiles con distinto nivel de cualificación... La necesidad de encontrar trabajadores es generalizada en todas las empresas de La Rioja.

Hasta tal punto ha llegado esta carestía de mano de obra que las plataformas de empleo suman ofertas que prácticamente se emparejan con las del número de parados. Un informe de Esade (Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas) para Infojobs cifra en 12.224 las vacantes de empleo en la región al cierre de 2024. Este dato es casi idéntico al de desempleados según el Servicio Público de Empleo Estatal –12.083 ahora y 12.516 en diciembre pasado–, con lo que La Rioja podría vaciar su lista del paro.

Pero está claro que oferta y demanda no encajan. Parece que hay trabajo para todos los desempleados de la región, o casi todos, pero quienes están inscritos en el SEPE no encuentran el puesto que buscan. ¿Por qué? ¿Es cuestión de salario? ¿Las empresas no ofrecen buenas condiciones laborales? ¿Los trabajadores no se adaptan a los perfiles demandados?

«Existe una importante carencia de personal cualificado y sin cualificar. Muchas empresas no pueden cubrir sus vacantes», asegura el presidente de la Federación de Empresas de La Rioja. Eduardo de Luis detecta «un problema creciente en la pirámide de población, que va a empeorar en los próximos años» porque «cada vez se jubila más gente y los jóvenes no se incorporan al mercado laboral con la misma velocidad». El dirigente de la patronal lamenta que «las empresas no tenemos recursos humanos suficientes para tener un crecimiento adecuado, incluso sufrimos el riesgo de no poder mantener la actividad».

Las discrepancias

De Luis considera que para poder cubrir esas más de 12.000 vacantes «hay que revisar las políticas públicas de empleo y el sistema de prestaciones, hay que atraer y retener talento y hay que trabajar para que el sistema educativo y formativo tenga una mayor orientación hacia el empleo real y las necesidades de las empresas».

En este sentido, la secretaria de Política Sindical de UGT, Isabel Blanco, discrepa por completo con el presidente de la FER. «El sistema educativo no se puede hacer a la carta de lo que necesitan las empresas. El sistema es para formar y capacitar a los jóvenes», sostiene. Y recuerda que ya hay en La Rioja un Plan de Formación Profesional y Empleo consensuado entre Gobierno y agentes económicos y sociales «pero no está teniendo un desarrollo real. La educación pública se está quedando estancada porque todas las nuevas especialidades –de FP– se dan a la escuela privada».

Blanco también discrepa de algunos datos del informe de Esade y duda de la «transparencia» de Infojobs «porque las ofertas que publica habitualmente para La Rioja también incluyen a otras comunidades así que no son exclusivas de nuestra región». Además, «el estudio habla de un 41% de contratos indefinidos con lo que ya está descartando un 60% de vacantes porque puede haber repeticiones o son temporales o puestos rotatorios».

El secretario general de CC OO, Rodrigo Alfaro, abunda en esta línea «porque puede haber datos que no sean del todo reales» como que «entre comercial y ventas y atención al cliente aglutinen casi el 25% de las vacantes. No creo que uno de cada cuatro trabajos sin cubrir en La Rioja sea para esas actividades». El dirigente sindical también incide en que menos de la mitad de las ofertas conllevan un contrato indefinido «así que el que tiene un trabajo estable no cambiará por algo temporal».

Construcción y transporte

Junto al 41% de contratos indefinidos que se ofrecen, en otro 36% de los casos la vinculación es por una duración determinada (cubrir una baja, incremento de carga de trabajo...). Y en cuanto a la formación que se requiere es de estudios básicos en un tercio de las vacantes y FP en otro 25%. Bachillerato o estudios universitarios se exigen en poco más de un 10% de las ofertas de Infojobs.

Por sectores de actividad, junto a las propuestas publicadas por este portal para cubrir puestos en departamentos comerciales y ventas y para atención al cliente están las de profesiones y oficios –de muy diversa variedad–, las áreas de compras, logística y almacén de las empresas y los departamentos de calidad, producción en I+D.

De manera más concreta, hay sectores empresariales que sufren esta falta de personal en La Rioja. «No hay peones de construcción ni de obra pública, no hay albañiles, no hay oficiales ni encargados, no hay instaladores eléctricos ni fontaneros ni pintores...», enumera el secretario general de la asociación de empresarios de construcción y promoción, Juan Ramón Liébana. La necesidad de trabajadores es «total» aunque hasta agosto «teníamos un acumulado de 732 contratos». Pero es «insuficiente», añade, hasta el punto de que cifra la necesidad en unos 2.500 efectivos más. «Hay 6.025 operarios en la construcción, sin contar autónomos, pero para tener un sector equilibrado en cuanto a mano de obra necesitaríamos llegar a 8.500», dice el dirigente de la patronal CPAR.

La actividad a la que representa «ha podido tener mala prensa en el pasado, pero ahora la situación es bien distinta. Las condiciones laborales son mejores, también los sueldos, pero aun así nos cuesta atraer trabajadores», lamenta. De la misma manera se expresa el presidente de la Asociación de Transportistas Discrecionales (Atradis), Santiago Gutiérrez, que reconoce que la profesión de camionero «es exigente, pero ha mejorado mucho en los últimos veinte años. Solo hace falta el carné de conducir para trabajar y los salarios que se pagan están por encima del promedio».

El empresario cree que «sería interesante que el Gobierno llegara a acuerdos con las autoescuelas para dar formación a desempleados» porque con el carné de conducir de camión «no les va a faltar trabajo». Ahora las empresas están buscando personal en origen en Turquía, Ucrania, Marruecos, Ecuador o Bolivia.