El PIB riojano crece en los últimos quince años por debajo de la media nacional

La riqueza de la comunidad autónoma aumenta el 3,1% en el año 2024, cuatro décimas menos que el total de España

Pío García

Pío García

Logroño

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:16

Antes de descender a los detalles más inquietantes, conviene subrayar una obviedad: los datos de crecimiento económico en España son buenos. Incluso muy buenos, si ... tenemos en cuenta la atonía general de la Unión Europea y las múltiples zozobras que sacuden el planeta. Según los datos de Contabilidad Regional publicados ayer por el INE (Instituto Nacional de Estadística), en el año 2024 el PIB español creció el 3,5%. El riojano quedó cuatro décimas por debajo, en el 3,1%. En ese periodo, la UE en su conjunto, lastrada por Alemania, apenas lo incrementó en un 1%.

