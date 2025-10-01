El 'sorpasso' de Aragón gracias a unas comunicaciones de primer orden

Si el PIB en términos absolutos refleja la riqueza de un territorio, su distribución per cápita permite ver cómo se reparte entre la población. En ... este capítulo, La Rioja se sitúa otra vez en una franja intermedia, algo superior a la media nacional, pero muy lejos de las regiones que cortan el bacalao: Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña. Si se atribuye a España un índice 100, La Rioja tendría poco más de 105, mientras que sus vecinas del norte la superan por mucho: 125 Euskadi y 119 la comunidad foral. «De nuevo La Rioja antes estaba entre las tres o cuatro primeras y ahora ocupa la franja intermedia de esa horquilla que va desde Melilla a Madrid», resume Fernando Antoñanzas, catedrático de Economía Aplicada de la UR.

Al escarbar en los datos se descubre cómo en este siglo Aragón y La Rioja han seguido –lenta pero inexorablemente– trayectorias opuestas. En el año 2000, el índice riojano (112,5) era muy superior al aragonés (106,6): el PIB per cápita que se registraba Ebro arriba superaba en casi mil euros al que se anotaba aguas abajo. Veinticinco años después, las tornas han cambiado. Aragón ha consumado el 'sorpasso' (en realidad lo hizo hace ya algunos años) y se ha colocado por delante de La Rioja, que solo puede ver cómo se le aleja otro vecino. En términos de PIB per cápita, en el año 2024, a cada aragonés le correspondieron 36.011 euros mientras que los riojanos tuvieron que conformarse con 34.375. Fuentes del Gobierno regional atribuyen en buena medida estas tendencias opuestas al impacto del AVE, cuyos trenes comenzaron a llegar a la estación de Zaragoza en el año 2003. «Ahí se aprecia el factor estructural de las infraestructuras de comunicación en el desarrollo económico», señalan desde la Consejería de Hacienda.

Infraestructuras atractivas

Fernando Antoñanzas, catedrático de Economía Aplicada en la UR, enmarca esta realidad en un cuadro más amplio: «Por un lado, con las alteraciones políticas en Cataluña ha habido muchas empresas que han preferido instalarse o trasladarse a Aragón. Pero, además, la región goza de una posición muy beneficiosa entre Madrid y Barcelona, con unos precios del suelo inferiores a los de esas comunidades autónomas y con un atractivo importante por las infraestructuras: AVE, autopistas, autovías, aeropuerto...».

«Aragón –concluye Antoñanzas– se ha convertido en un centro de distribución para todo el país y en un centro logístico de primer nivel, y más que lo va a ser si ahora se instalan esos centros de procesamiento de datos tan grandes que están en planificación».