Un AVE llega a la estación de Delicias, en Zaragoza D. Marzos/F. Bernad

El 'sorpasso' de Aragón gracias a unas comunicaciones de primer orden

La Rioja pierde peso y contempla cómo la riqueza crece Ebro abajo por el AVE y una posición «muy beneficiosa»

Pío García

Pío García

Logroño

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:16

Si el PIB en términos absolutos refleja la riqueza de un territorio, su distribución per cápita permite ver cómo se reparte entre la población. En ... este capítulo, La Rioja se sitúa otra vez en una franja intermedia, algo superior a la media nacional, pero muy lejos de las regiones que cortan el bacalao: Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña. Si se atribuye a España un índice 100, La Rioja tendría poco más de 105, mientras que sus vecinas del norte la superan por mucho: 125 Euskadi y 119 la comunidad foral. «De nuevo La Rioja antes estaba entre las tres o cuatro primeras y ahora ocupa la franja intermedia de esa horquilla que va desde Melilla a Madrid», resume Fernando Antoñanzas, catedrático de Economía Aplicada de la UR.

