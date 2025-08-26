LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. EP

Cornago, declarado zona catastrófica tras el incendio de Valdeperillo

Todas las autonomías salvo País Vasco se verán beneficiadas por el mecanismo de ayuda para los damnificados por 114 fuegos y siete episodios de lluvia intensa en los dos últimos meses, donde también figura La Rioja

Mateo Balín / La Rioja

Mateo Balín / La Rioja

Martes, 26 de agosto 2025, 18:27

El Consejo de Ministros ha acordado este martes la declaración de «zonas afectadas por emergencia» a varios territorios correspondiente a 16 de las 17 comunidades ... autónomas, con la única excepción del País Vasco. Se trata de contingencias ocurridas entre el 23 de junio pasado y este lunes, provocadas por 114 incendios forestales y siete danas (depresión aislada en niveles altos), e inundaciones, según el registro aportado por el Ministerio del Interior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2

    Ventrosa 1986, el peor incendio forestal en la historia de La Rioja
  3. 3

    Un bar con horario de funcionario
  4. 4

    Los cines Las Cañas reabrirán el 3 de septiembre para iniciar una nueva etapa con ocho de sus salas
  5. 5 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  6. 6

    Cárcel para un hombre que cargó la factura del cambio de ventanas a dos familiares
  7. 7 Más autoridad para los profesores en el nuevo decreto de convivencia de La Rioja
  8. 8 Una furgoneta atraviesa una barandilla y termina empotrada contra un edificio en la calle de abajo en Haro
  9. 9 Rescatada una niña tras sufrir una caída de diez metros por un talud en Haro
  10. 10

    El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cornago, declarado zona catastrófica tras el incendio de Valdeperillo

Cornago, declarado zona catastrófica tras el incendio de Valdeperillo