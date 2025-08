El incendio de Valdeperillo ha quemado 20 hectáreas de matorral y arbolado

El incendio forestal que se produjo el lunes por la tarde (a las 17.40 horas) en las inmediaciones de Valdeperillo, aldea de ... Cornago, pasó este martes por la mañana a nivel 0 al estar controlado después de un arduo trabajo por parte de los equipos de extinción. Desde el Gobierno de La Rioja se estima que la superficie afectada ha sido de 20 hectáreas, de matorrales y arbolado de monte bajo.

Este martes, la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, comentó que Valdeperillo «no ha estado en grave peligro» y que las causas del mismo «se están estudiando», según recoge Europa Press.

En primer lugar se actuó sobre el frente de fuego que estaba más cercano al casco urbano de Valdeperillo. Aunque el alcalde, Eugenio Cano, valoró en un primer momento la posibilidad de evacuar a la población (la mayor parte son personas que están veraneando allí, descendientes del pueblo), solo se marcharon provisionalmente dos mujeres mayores. El peligro finalmente no fue a más y al anochecer este flanco había sido apagado.

El siniestro se declaró de nivel 1 el lunes y ayer pasó a nivel 0 al estar controlado después de 17 horas de trabajo

Manzanos estuvo este martes en el puesto de mando y agradeció la colaboración del Ministerio y comunidades vecinas

Manzanos recordó que «fue una torreta de vigilancia en el municipio de Cornago la que detectó el fuego, a las 17.40 horas, para después, a las 20.30 horas, declararse el nivel 1».

Durante toda la noche trabajaron medios terrestres con maquinaria pesada para cerrar el perímetro; y «a las ocho de la mañana nos despertábamos con esa situación, que continuamos en nivel 1 pero estabilizado». Quedó definitivamente controlado a las 11.00 horas del martes, indicó el ejecutivo regional.

Por la mañana se mantenía allí «personal de la Dirección General de Medio Natural, bomberos forestales, agentes forestales, retenes, nuestro helicóptero, pero también los medios del Ministerio, en este caso aéreos y terrestres y medios cedidos por Castilla y León de la zona de Soria, que nos están ayudando», comentó la consejera ayer, antes del encuentro de trabajo que tuvo con el presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de La Rioja (Fecoar), Alfredo Sánchez.

A pesar de que la seguridad para la población no estuvo en riesgo, Manzanos indicó que «han sido 17 horas, que en el municipio de Cornago han visto cerca las llamas, pero la rapidez, los medios dispuestos tanto de la Rioja como del Ministerio (Miteco) y de las comunidades autónomas vecinas han conseguido que en ese tiempo esté controlado y ahora continuamos trabajando en esas labores para darlo por extinguido».

Por ello agradeció la colaboración con La Rioja de estas instituciones públicas, algo que extendió a los bomberos y agentes forestales, conductores de las autobombas, mecánicos, técnicos de emergencias, bomberos, Guardia Civil, a todo el municipio de Cornago, a su Ayuntamiento, representado por su alcalde, Eugenio Cano «por el buen comportamiento y porque esa forma de trabajar en colaboración desde la coordinación han conseguido que este incendio no tome unas dimensiones mayores».

En función de los datos que surjan estos días, la consejera prefirió no moverse de la estimación inicial de 20 hectáreas afectadas por el fuego. Ayer el viento provocó algún pequeño rebrote que se atajó rápidamente, sin causar mayor problema. El incendio se encontraba en fase de liquidación, previa a la extinción total.

Extremar la precaución

Noemí Manzanos, que visitó el puesto de mando a las 14.00 horas, espera que no se repitan este tipo de incendios en La Rioja y para que esto ocurra pidió precaución y «extremar los cuidados en cuanto a la normativa que tenemos de prohibiciones, de uso de maquinaria, de uso de asadores, de pirotecnia, para que estos episodios no se vuelvan a dar y si se dan, que sean fortuitos y no debidos a imprudencias o a malas praxis».