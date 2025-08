Un incendio con varios frentes se acerca a la aldea cornaguesa de Valdeperillo

Sanda Sainz Lunes, 4 de agosto 2025, 20:08 | Actualizado 21:07h. Comenta Compartir

Los servicios de extinción de incencios de la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de La Rioja se afanan por apagar el fuego que avanza en varios frentes por el monte del término municipal de Cornago, uno de ellos está cerca de Valdeperillo, aldea cornaguesa. Intervienen medios terrestres y también aéreos, según ha comunicado el alcalde de Cornago, Eugenio Cano Hernández a Diario LA RIOJA.

También explica que no quiere correr riesgo con la población de Valdeperillo, que tiene mucha gente mayor. Buena parte ha regresado a su lugar de origen para veranear estos meses estivales. Para evitar el peligro, el regidor propone la posibilidad de evacuar a los vecinos de este núcleo urbano, que dista sólo a un kilómetro de Cornago.

El fuego está afectando a matorrales y monte bajo en esta zona de La Rioja cerca de la muga con la provincia de Soria. Por el momento se desconoce el origen del incendio.

«Es impresionante como sube monte arriba el fuego», comenta Mila desde Valdeperillo. En el pueblo se han enterado del incendio poco antes de las seis de la tarde, pero entonces ya había retenes allí. Mila relata que hay tres helicópteros, bomberos y muchos medios. «A no ser que cambie el aire, no creo que llegue el pueblo y, por ahora, no nos han evacuado», indica.

En un primer momento para actuar en el incendio forestal en Valdeperillo se han movilizado medios de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, tres agentes forestales, un retén de bomberos forestales de Cornago, una autobomba forestal, un helicóptero y Bomberos de CEIS, según ha informadoel Gobierno de La Rioja.

Posteriormente, se han solicitado medios al MITECO y también han acudido elicópteros de Noain, BRIF DAROCA y un helicóptero de Soria con más agentes.

También se han incrementado los medios de la Comunidad Autónoma de La Rioja con dos autobombas más y dos retenes más de bomberos forestales.

