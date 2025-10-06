Los contratos indefinidos se cuadruplican pero la inestabilidad continúa en industria o servicios

La Rioja atraviesa un período de bonanza económica evidente. Los datos de desempleo así lo demuestran. Con una tasa de paro del 7,1%, ... la más baja desde hace 18 años, el ritmo de creación de empleo no baja su ritmo. Y, a priori, también la calidad de este. En diciembre de 2021 se modificó el marco laboral en España con el objetivo de restringir la temporalidad y flexibilizar los contratos indefinidos para ofrecer una mayor estabilidad.

Desde entonces, las grandes cifras parecen estar dando la razón a la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez. El ejemplo es evidente. En septiembre de 2021, antes de los cambios legislativos aprobados en ese diciembre, de los 18.072 contratos que se firmaron los indefinidos ascendieron a 1.298, es decir, el 6,9%. El pasado mes, con 18.461 contrataciones formalizadas, una cifra casi idéntica, las indefinidas fueron 5.071, lo que representa un 27,4%. Veinte puntos porcentuales más que hablan de un gran avance.

Pero la temporalidad y la calidad del empleo continúan siendo uno de los grandes caballos de batalla del mercado. Rascar en los datos permite vislumbrar dos grandes realidades. La primera, la presencia de una bolsa de desempleados de difícil recolocación, una situación que golpea especialmente a la mano de obra femenina, a los más veteranos y a los que buscan su primer empleo. La segunda, la existencia de lo que se han denominado 'empleos cerilla', aquellos contratos que se extinguen pocas jornadas o incluso horas después de firmarse.

Aunque cruzar los datos de Seguridad y Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para valorar la situación no es del todo correcto (por ejemplo, los fijos discontinuos aparecen una vez como contratados pero suponen varias altas en la Seguridad Social), sí que permite intuir el marco de las vinculaciones laborales actuales. En el último septiembre, las oficinas del INSS registraron 142.963 afiliados, cifra nunca alcanzadas desde 2004. Un año antes eran 139.193. Es decir, 3.770 personas se sumaban a la cotización. En ese período se materializaron 129.550 contratos así que cada nuevo cotizante 'costó' 34,3 contratos.

Sectores como el agrícola, el industrial o el de servicios, con la hostelería como motor, presentan una elevada temporalidad. Por ejemplo, en los seis primeros meses de este año, los peones de las industrias manufactureras soportaron un 83% de temporalidad, el personal de limpieza el 80% y el de los camareros, un 60%.

También hay que tener en cuenta que, actualmente, contar con un empleo indefinido en La Rioja no significa disfrutar de una jornada de 40 horas semanales, con condiciones acordes. Dentro de los indefinidos, los trabajadores pueden ser a jornada completa, a jornada parcial o fijos discontinuos.

Entre agosto de 2024 y agosto de 2025, de las 35.600 contrataciones consignadas por el SEPE, un 37% se correspondía a una jornada completa. Más del 24% contemplaban horarios parciales y casi el 31% pertenecían a fijos discontinuos, que desarrollan de forma intermitente su trabajo en determinados períodos del año.

Isabel Blanco, secretaria de Política Sindical de UGT, asegura que el aumento de la contratación indefinida es una buena noticia y que la reforma laboral ha «no ha llevado a la ruina ni al sistema ni a los empresarios, como vaticinaban». Eso sí, en este aspecto hay un claro margen de mejora. «El sector servicios es el que está tirando del empleo –analiza– y todos sabemos cómo funciona, con una volatilidad casi total y con condiciones que no son las mejores». «Se están empleando determinados tipos de contrato para evadir responsabilidades de la parte empresarial», recalca señalando especialmente a la hostelería. «No están creando plantillas estables cuando se podría hacer un mejor reparto de la jornada para estabilizarla», abunda.

Paso al indefinido

La dificultad para saltar de un contrato temporal al indefinido también resulta evidente cuando se analiza, mes a mes, la denominada tasa de conversión. La idea de emplear a una persona para que finalmente puede formar parte de la plantilla no es lo habitual en el mercado laboral riojano.

De los 129.550 contratos firmados entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, poco más de 4.000 pudieron dar ese salto, lo que supone una tasa del 3,15%. El resto o bien vieron cómo se extinguían sus contratos, cómo estos eran rescindidos o cómo encadenaban otros nuevos.