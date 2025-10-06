Al conocerse los últimos datos de empleo, la Federación de Empresas de La Rioja ya denunció la «paradoja» de un mercado laboral con casi 12. ... 000 desempleados, mientras que las firmas no consiguen cubrir plazas vacantes. El responsable de Asesorías de FER, Pedro José Sáez, tiene claro que la contratación en España «debería ser más flexible y adaptarse a las distintas necesidades empresariales».

En este sentido, Sáez aboga por ahondar en la contratación temporal, a la que califica de «positiva». «Se ha demonizado la contratación temporal con argumentos carentes de sentidos y alejados de la realidad empresarial», analiza.

«Hay empresas que, por motivos de carga de trabajo, por estacionalidad o necesidades de la empresa en la organización necesitan la contratación temporal». «El volumen de trabajo no es lineal», añade. Para el responsable de Asesorías, el mercado debería permitir a las compañías «mayor capacidad para poder organizar su trabajo», añade.

PERÍODOS DE PRUEBA «En determinados puestos de trabajo deberían ser más largos para asegurar la capacidad del trabajador»

ABSENTISMO «Se necesita una urgente mejora de la gestión del sistema sanitario y un mayor protagonismo de las mutuas»

Además de ese punto clave, para Sáez resulta importante que «en determinados puestos de trabajo» se cuente con unos períodos de prueba más prolongados para «asegurar la capacidad específica y adaptación de un trabajador». «Lo que impera es la contratación indefinida», resalta.

Otro de los habituales puntos de fricción entre patronal y sindicatos es el tema de las indemnizaciones por despido. Para el directivo de la FER, estas resultan actualmente «muy costosas» y «maniatan a la empresa», sobre todo en el caso de los trabajadores con más años de experiencia. Esta supuesta carestía del despido supone, en su opinión, «un freno a la contratación».

Contratar cuando se necesita resulta, en ocasiones, complicado, según Sáez, especialmente cuando se requiere dar una respuesta inmediata a una necesidad sobrevenida. «Es necesaria una mayor flexibilidad, dadas las nuevas exigencias del mercado, para poder ajustarse a determinados criterios organizativos en la empresa, tener disponibilidad de más bolsas de horas , permitir una redistribución horaria... De esa forma, la empresa puede adaptarse mejor a cada circunstancia», argumenta.

Preocupa el absentismo

Más allá de la tipología o de la duración de los vínculos laborales, desde la Federación de Empresas de La Rioja (y también desde la patronal en toda España) se han alzado voces para denunciar uno de los grandes problemas para la productividad empresarial. «Nos preocupan muchísimo las inadmisibles cifras de absentismo que tenemos en nuestro país y la baja productividad que hay en España, uno de los países con los peores índices entre las naciones de la OCDE», argumenta el responsable de Asesorías de FER.

Para Sáez, «el absentismo es una lacra en nuestra economía y está produciendo daños importantísimos a las empresas, especialmente a las pequeñas y también a los autónomos». Para paliar esos problemas, desde la patronal se pide «una urgente mejora de la gestión del sistema sanitario para reducir plazos, un mayor protagonismo de las mutuas, así como un mayor control y más estricto por parte de la inspección de las bajas».

Sáez indica que en las estadísticas se habla de que «más de 1,5 millones de personas no acuden cada día a su puesto de trabajo», una situación que «se ha disparado los últimos años». «Es necesario actuar de forma urgente para atajar este gravísimo problema», concluye el portavoz de la Federación de Empresas.