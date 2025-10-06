Peones industriales, camareros y trabajadores agrícolas copan las contrataciones en la región

El Observatorio de las Ocupaciones que, trimestralmente, publica el Servicio Público de Empleo Estatal permite comprobar cuáles son los sectores económicos con mayor dinamismo ... en la comunidad. Uno de los aspectos que analizan estos estudios son los contratos firmados cada trimestre por ocupaciones.

LOS SECTORES CON MÁS CONTRATOS ENERO/JUNIO 1. Peones industria manufacturera. 6.068 contratos.

2. Camareros 6.008 contratos.

3. Peones agrícolas 4.327 contratos.

4. Personal de limpieza de oficinas, hoteles... 4.327 contratos.

5. Vendedores en tiendas 1.976 contratos.

En los seis primeros meses del año (aún no se ha publicado el informe del tercer trimestre) hay cinco grandes ocupaciones que mueven las listas del paro. Por número, destacan los contratos correspondientes a peones de industrias manufactureras. Un total de 6.068 vinculaciones laborales (más de 33 diarias) se correspondían con este apéndice, una cifra ligeramente superior a la contratación de camareros (6.008). El podio lo cierran los peones agrícolas, con 4.327 acuerdos, por delante del personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos (2.738) y los vendedores en tiendas (1.976 contratos).

Esta estadística también permite comprender la permeabilidad de los contratos a las circunstancias de cada momento. En los seis meses iniciales de este año se han firmado más de 50.000 contratos en la comunidad, de los que 28.000 se debían a circunstancias de la producción, mientras que poco más de 15.000 correspondían a la categoría de fijo y más de 5.000 se debían a sustituciones. Además, otros 1.600 correspondían a contratos que se convertían en indefinidos.