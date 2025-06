La Rioja ya ha dejado de recibir este año 77,7 millones del Estado por la falta de Presupuesto

El ministro Torres: «No se puede ir a reuniones institucionales con postulados partidistas»

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, lamentó tras la reunión del comité preparatorio de la Conferencia de Presidentes que no se aprobara el orden del día «por el voto en contra de las once comunidades y las dos ciudades autónomas gobernadas por el PP». La cita prevista en Barcelona «es un espacio de cogobernanza y de cooperación interadministrativa y no confrontación», dijo el ministro de Pedro Sánchez. «No se puede venir a reuniones institucionales con premisas y mandatos partidarios, porque no es eso lo que demanda la ciudadanía».