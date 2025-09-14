De paseo urbano a paraíso agrario en el Concurso Agrícola de La Rioja El Espolón logroñés reunió en la mañana de este domingo a 16 agricultores y a cientos de riojanos en la 56 edición del certamen, una exitosa cita con lo mejor de la tierra

Desfile de curiosos y compradores ante uno de los puestos agrícolas desplegados este domingo en El Espolón logroñés.

Estíbaliz Espinosa Logroño Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:37

Como desde hace 56 años, las vísperas mateas arrastran hasta el corazón de Logroño lo mejor del campo y de la huerta riojanos. Lo hacen de mano de Fundación Caja Rioja y su tradicional Concurso Agrícola, que durante la mañana de este domingo ha llenado El Espolón de la capital, en un continuado bombeo de gente, tanto de curiosos como de ciudadanos dispuestos a colmar la bolsa de la compra. La oferta no podía ser más tentadora.

Dieciséis agricultores, seis de ellos del CPAER (Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja), han desplegado sus productos con mimo sobre amplios mostradores, donde una enorme variedad de pimientos (najerino, cristal, del padrón, cuerno de cabra, guindillas, piparras, chiles...) convivían con lustrosas tomatas, aterciopelados melocotones, jugosas peras y ciruelas, tersas lechugas, aromáticas hierbas... y un largo etcétera de ambrosías de nuestra tierra.

El palmarés Mejor Conjunto de Fruta Javier San Pedro Allo (Lardero), premio dotado con 600 euros

Mejor Conjunto de Hortaliza La Casilla Ecológica, de Alfaro (600 euros)

Mejor Fruta El melocotón de Aleyda Molina, de Lardero (300 euros)

Mejor Hortaliza La borraja de Víctor López, de Rincón de Olivedo (300 euros)

Mejor Agricultura Ecológica La huerta de Rizos, de Albelda de Iregua (300 euros)

Mejor Agricultor Joven Pablo Coloma de Pimi Pimiento (El Cortijo), premio dotado con 300 euros.

Mejor Proyecto Agrícola Lurreko Aromáticas, de Préjano (600 euros)

Ganador del III Concurso de cata popular por cuadrillas 'Hedonistas return', equipo formado por Sara Reboredo, Cristian Marrodán, Irene Tornos y Ernesto Tornos

Procedían de prácticamente toda la geografía riojana; de Alfaro, Albelda de Iregua, Agoncillo, Arrúbal, Entrena, Nalda, Préjano, Santo Domingo de la Calzada, Rincón de Olivedo, Lardero y Logroño. Únicamente para uno de los participantes, la explotación Pimi Pimientos de El Cortijo, se trataba de la primera vez en este certamen. A su frente se encuentran Pablo y Ángela, quienes desde este año se dedican al pimiento najerano como explotación primaria, «aunque también tenemos espárragos y alcachofas», nos comentó la joven pareja. «Toda mi familia son agricultores, teníamos tierra y mi tío tiene maquinaria. Nos animaron y al final decidimos dar el paso», explica Pablo Coloma y reconoce que, a pesar de no haber sido un buen año de pimiento, a ellos se les ha dado bien la primera cosecha. En El Espolón solo expusieron su producto y recogieron pedidos, que fueron bastantes. Además, Pablo Coloma no ha podido tener mejor estreno en el Concurso Agrícola de La Rioja, donde obtuvo el premio a Mejor Agricultor Joven (menor de 40 años), dotado con 300 euros y trofeo.

El Mejor Conjunto de Fruta y de Hortaliza lo han presentado Javier San Pedro y La Casilla Ecológica, respectivamente

El certamen reconoció también a Javier San Pedro Allo (Lardero), un habitual de este palmarés, por presentar el Mejor Conjunto de Fruta. El resto de premiados fueron La Casilla Ecológica (Alfaro) por el Mejor Conjunto de Hortaliza; Aleyda Molina (Lardero) por la Mejor Fruta, concretamente el melocotón; la borraja de Víctor López (Rincón de Olivedo) resultó ser la Mejor Hortaliza; el trofeo de Mejor Agricultura Ecológica correspondió a La huerta de Rizos (Albelda de Iregua), y el de Mejor Proyecto Agrícola, a Lurreko Aromáticas (Préjano).

Mientras los agricultores despachaban lo mejor de sus cosechas, en el mismo paseo del Espolón se han enfrentado diez cuadrillas en el III Concurso de cata popular promovido por Fundación Caja Rioja, CaixaBank y la Cofradía del Vino. Resultó ganador el equipo 'Hedonistas return', formado por Sara Reboredo, Cristian Marrodán, Irene Tornos y Ernesto Tornos.

Fuera de concurso

Junto a ellos se han hecho sitio los stand de las bodegas ganadoras del último Concurso de Vinos de Cosechero y del Concurso de Vino de Municipio. También el mostrador de '#productoriojano', el más concurrido por aquello de que despachaba pequeños bocados de embutido, queso, paté, peras, ciruelas... gratis. A su lado, Fungiturismo promocionaba el centro temático dedicado al champiñón en Pradejón sin nada que llevarse a la boca pero con folletos informativos cuyos códigos QR derivaban a una serie de recetas con champiñón y setas. Novedosa ha sido también la participación de la Asociación de Belenistas, que ha desplegado sobre el suelo una alfombra de sal que recreaba productos agrícolas.

La de este domingo ha sido sin duda una edición más de éxito para el Concurso Agrícola de La Rioja, organizado por Fundación Caja Rioja, con el patrocinio de CaixaBank y el Gobierno de La Rioja a través de La Rioja 360, y la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y del CPAER.