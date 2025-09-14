Javier Sampedro y La Casilla Ecológica, entre los ganadores del Concurso Agrícola de La Rioja El Paseo del Espolón de Logroño ha acogido este domingo el tradicional certamen, en el que han participado 16 agricultores y en el que también se ha desarrollado una cata por cuadrillas

La Rioja Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:52 | Actualizado 17:01h.

El Paseo del Espolón de Logroño ha acogido esta mañana el tradicional Concurso Agrícola de La Rioja. En él han participado 16 agricultores que procedían de toda la geografía riojana, entre los que han sido distinguidos Javier Sampedro Allo (de Lardero), en la categoría Mejor Conjunto de Fruta, premio dotado con 600 euros y trofeo y La Casilla Ecológica (Alfaro), como Mejor Conjunto de Hortaliza (ídem).

Aleyda Molina (de Lardero) también ha sido galardonada en la categoría Mejor Fruta por su melocotón, con 300 euros y trofeo. Víctor López (Rincón de Olivedo), ha destacado con su borraja, que ha resultado ser la Mejor Hortaliza -300 euros y trofeo). La huerta de Rizos (Albelda de Iregua) se ha clasificado como Mejor Agricultura Ecológica, con 300 euros y trofeo, mientras que Pablo Coloma (Pimi Pimiento, de El Cortijo), ha sido distinguido como Mejor Agricultor Joven (menos de 40 años). Lurreko Aromáticas (de Préjano) ha sido el Mejor Proyecto Agrícola, con 600 euros y trofeo.

Los galardones de esta edición están formados por una cantidad económica y una escultura de cerámica realizada por la artista riojana Celia Martínez.

Este domingo también se ha celebrado la II Cata por cuadrillas, organizada por la Fundación Caja Rioja, CaixaBank y la Cofradía del Vino. El primer premio ha sido para el equipo 'Hedonistas return', formado por Sara Reboredo, Cristian Marrodán, Irene Tornos y Ernesto Tornos. Este torneo es una actividad de promoción más del Concurso de Vinos de La Rioja, puesto que los ganadores han sido los vinos sobre los que se desarrolla el evento.

Manzanas, melones, chiles...

El Concurso Agrícola de La Rioja ha celebrado hoy su edición número 56 organizado por Fundación Caja Rioja, con el patrocinio de CaixaBank y la Dirección General de Turismo del Gobierno de La Rioja, y la colaboración de la Dirección General de Desarrollo Rural, el Ayuntamiento de Logroño y el CPAER.

En los puestos han participado agricultores de distintas localidades riojanas, como Alfaro, Albelda de Iregua, Agoncillo, Arrúbal, Entrena, Nalda, Préjano, Santo Domingo de la Calzada, Rincón de Olivedo, Lardero y Logroño. En ellos han podido ver productos como melocotones, manzanas, melones, ciruelas, peras, nectarinas, paraguayos, sandías, tomates, pimientos, chiles, cebollas, pochas, berenjenas, calabazas, pasas de ciruela claudia reina, remolacha, piparras, patatas, acelgas, lechugas, higos, uva, apio, albahaca, escarola, azafrán ecológico, almendras, hierbas y plantas aromáticas y culinarias, zanahoria, pochas, alubia blanca, alubia verde, guindillón, etc.

Además, este año también ha participado un stand de «#productoriojano», con motivo de la colaboración con la Dirección General de Desarrollo Rural del Gobierno de La Rioja, así como Fungiturismo para promocionar el centro temático dedicado al champiñón en Pradejón.