Una concentración en Logroño se solidariza con el pueblo palestino y con la 'flotilla'

Justo Rodríguez

Una concentración en Logroño se solidariza con el pueblo palestino y con la 'flotilla'

La sonora protesta, acompañada de pitos y una 'cacerolada', se ha desarrollado en la plaza del Mercado de la capital riojana, convocada de forma urgente por 'Acampada La Rioja por Palestina'

L. R.

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:38

Una multitudinaria concentración se ha solidarizado en Logroño con el pueblo palestino, pidiendo «el fin del genocidio de Israel a Gaza», y también ha querido apoyar a la 'Global Sumud Flotilla', que ayer fue interceptada por militares israelís.

La sonora protesta, acompañada de pitos y una 'cacerolada', se ha desarrollado a las 19,30 horas, en la plaza del Mercado de la capital riojana, convocada de forma urgente por 'Acampada La Rioja por Palestina'. Ha estado presidido por varias banderas de Palestinas, además de carteles en apoyo al pueblo palestino, y con un gran cartel que decía 'Esta Europa nos avergüenza'.

Antes de la concentración, Fares Khader, que ha actuado como portavoz ha señalado que es un día de «rabia» en el que la gente ya salió ayer a la calle, y también ahora para «parar esta barbaridad que está sufriendo no solo el pueblo palestino, sino también los activistas humanitarios que llevan la flotilla».

«Casi todas las naves están abandonadas, bloqueadas, y nadie puede seguir con sus motivos, por lo que exigimos a nuestro Gobierno que actúe, proteja a la flotilla, así como es momento de reclamar, una vez más, que cese el genocidio, y atajar la hambruna», ha añadido Khader.

Ha manifestado que tras dos años de guerra «lo hemos perdido todo; en mi caso hasta 16 personas de mi familia, muchos de ellos niños», además de «haber destruido toda la franja de Gaza, que ha conllevado que casi dos millones de personas que están sufriendo la hambruna, sin olvidar los más de 66.000 muertos».

Por ello, Khader ha insistido que se «pare el genocidio, se rompan las relaciones con Israel, y que entre, lo antes posible, la ayuda humanitaria».

Finalmente, el portavoz ha mostrado su satisfacción por la respuesta de la ciudadanía, no solo en La Rioja, sino en España y en otros países para exigir el fin del «genocidio que está sufriendo el pueblo palestino», al tiempo que ha rechazado las negociaciones que están llevando a cabo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que «elimina totalmente el derecho de los palestinos a tomar sus decisiones».

