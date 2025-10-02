Miles de personas se manifiestan en contra de Israel y la interceptación de la flotilla por toda España

Las manifestaciones convocadas por el Sindicato de Estudiantes, que ha convocado una huelga general estudiantil que lleva por lema: «¡Paremos el genocidio!», han servido este ... jueves como acto de protesta, a lo largo y ancho del país, contra la interceptación de la Flotilla por parte de Israel. La marcha más numerosa ha sido la de la capital catalana, con 6.500 asistentes según la Guardia Urbana en un recorrido desde la plaza Universitat de Barcelona hasta la plaza Sant Jaume, que tenía como objetivo denunciar «el genocidio sionista» y la detención de la Flotilla. En ella se han escuchado proclamas como 'No es una guerra, es un genocidio', 'Hijo de puta, Donald Trump' e 'Israel asesina, Europa patrocina'.

La portavoz del Sindicat d'Estudiants, Lua Millet, ha lamentado la situación en Palestina y se ha solidarizado con la flotilla; ha defendido que el «camino para parar este genocidio es presionando a los gobiernos» y ha hecho un llamamiento a sindicatos y organizaciones a convocar una huelga general, siguiendo el ejemplo de Italia. Asimismo, solicitan que se rompan todas las relaciones con Israel y, en este sentido, ven necesario hacer presión para conseguirlo: «Nos posicionamos del lado correcto de la historia».

Tras la intervención los allí presentes han exclamado gritos como 'Gaza, Gaza no estás sola', 'Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá', '¿Dónde están? ¿No se ven las sanciones a Israel', 'Boicot Israel' y 'Free free Palestine'. Los manifestantes llevaban pañuelos palestinos y banderas y una pancarta grande en la que se leía 'Ruptura de relaciones con Israel', así como otros carteles con frases como 'Paremos el genocidio contra el pueblo palestino' y 'Complicidad internacional suena a dinero comprado'.

En Madrid han sido 4.000 estudiantes de enseñanza secundaria y universitaria, según cifras de la Delegación del Gobierno, los que se han manifestado a favor del pueblo palestino. «Basta ya de palabrería, necesitamos actos ya», ha exhortado una de las portavoces del Sindicato de Estudiantes, Coral La Torre, en referencia a la posición del Gobierno español con respecto a lo que sucede en Gaza.

Ampliar Estudiantes durante una manifestación del sindicato de estudiantes en apoyo al pueblo palestino, en la Puerta del Sol de Madrid. EP

Así, ha explicado que han convocado este tipo de actos en «40 ciudades» españolas en apoyo a la Global Sumud Flotilla (GSF), cuyos barcos fueron interceptados el miércoles por Israel mientras se dirigían a Gaza para entregar ayuda humanitaria. En este contexto, ha recalcado que van a hacer «responsables» de lo que les pase a los integrantes no sólo «al régimen sionista de (Benjamin) Netanyahu», sino a los gobiernos europeos.

También ha criticado que el Ejecutivo español lanza «muchos mensajes» con respecto a Gaza, pero luego no decreta «realmente» el embargo de armas a Israel ni rompe las relaciones diplomáticas con el país. Asimismo, ha criticado la «enorme cobardía» que a su juicio ha demostrado con la llamada 'Flotilla de la Libertad' al «mandar un barco para pedirles que vuelvan a casa» en vez de para «protegerles».

Ampliar

Cientos de personas se han concentrado en Bilbao, el campus de Leioa de la UPV/EHU y decenas de centros educativos a lo largo de la mañana de este jueves. Convocados por las plataformas propalestinas, sindicatos y asociaciones estudiantiles, los manifestantes han mostrado su solidaridad con la flotilla Global Sumud, interceptada este miércoles por el ejército israelí. Las protestas se han sucedido en una treintena de ciudades de todo el país, sobre todo en colegios y universidades.