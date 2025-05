La Comisión Europea cuestiona por «irregulares» las ayudas a Transportes Royo para el puerto seco

Carmen Nevot Logroño Viernes, 2 de mayo 2025, 10:16 | Actualizado 11:30h. Comenta Compartir

En una carta remitida recientemente por la Comisión Europea, esta institución reconoce que las ayudas recibidas por la empresa Royo Operador Logístico para la puesta en marcha del Centro Logístico Intermodal de La Rioja podrían incurrir en graves ilegalidades.

Según detalla este viernes la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM-Rioja), la dirección general de Competencia de la Comisión Europea cuestiona en su escrito que una fundación pública, la Fundación de la Ciudad del Envase y el Embalaje, creada y controlada por el Gobierno de La Rioja, haya concedido fondos públicos por un importe de 3.650.000 euros a un operador privado (Royo Operador Logístico) para financiar la construcción de una terminal intermodal en contra de las normas de la Unión en materia de ayudas estatales.

La conclusión preliminar de los servicios de la Comisión es que en este caso existen elementos que sugieren que la ayuda estatal ha falseado o ha amenazado falsear la competencia, favoreciendo a una empresa ya que en aplicación del art. 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) es incompatible con el mercado interior siempre que afecte a los intercambios comerciales entre estados miembros mediante cualquier forma.

La Comisión, continúan en la nota, afirma que se da una ventaja económica a 'Transportes Royo' para financiar la construcción de una terminal intermodal en un terreno de su propiedad sobre el que la Fundación tendrá derecho de uso, pero que Royo explotará a título gratuito durante treinta y tres años, siendo el beneficiario de la cesión gratuita del derecho de uso del terreno y la terminal que la fundación realizará una vez finalizado dicho periodo. De lo que se deduce que la medida beneficia a una única empresa aplicando una medida individual y selectiva, reforzando la posición de una empresa frente a otros competidores del mercado interior y por tanto afectando negativamente a la competitividad de estos. Queda demostrado que la medida falsea la competencia ya que dificultaría a otras empresas interesadas en construir una estación intermodal y competir con Royo Operador Logístico.

Además, en el citado escrito se señala que esta medida no se notificó a la Comisión antes de su concesión. En este momento, no está claro si la medida podría considerarse exenta de notificación en virtud del Reglamento general de exención por categorías (el «RGEC», en particular la sección 13). En caso de confirmarse que la medida implica la concesión de una ayuda no notificada ni cubierta por el RGEC, podría considerarse ilegal.

La Comisión concluye que parece probable que la medida falsee la competencia en la medida en que dificultaría a otras empresas interesadas en construir una estación intermodal competir con Transportes Royo. Esta medida podría, asimismo, favorecer las actividades logísticas y de transporte de la empresa y aumentar su atractivo para los clientes potenciales en detrimento de otras empresas del sector. En conclusión, los elementos analizados por la Comisión parecen indicar que la medida controvertida «falsea o amenaza falsear la competencia» y «afecta a los intercambios comerciales entre Estados miembros», lo que podría provocar que la propia Comisión exigiera a la empresa subvencionada, Royo Operador Logístico, la devolución de las ayudas recibidas, recurriendo, incluso, al embargo de bienes de la empresa si no fuera capaz de hacer frente a las sanciones correspondientes.

Por todo ello la Comisión Europea coincide en sus argumentos con el dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja y las conclusiones que se desprenden de la auditoría realizada por KPMG en donde se concluía que las subvenciones recibidas por la empresa Royo Operador Logístico para poner en marcha el Centro Logístico Intermodal de La Rioja no respetan las reglas de la Ley General de Subvenciones y son, en realidad, una subvención encubierta, destinada a ayudar a la empresa transportista, poniendo en duda los motivos que se tuvieron para declarar esta iniciativa empresarial completamente privada como Proyecto de Interés Estratégico Regional.

Es ahora la Comisión Europea la que viene a poner de manifiesto lo que desde la CETM han denunciado meses atrás: «la falta de transparencia en la concesión de esta ayuda, la imposibilidad de que otras empresas del sector del transporte riojano puedan acceder al uso de esta infraestructura y lo que, a todas luces, parece ser una ayuda que única y exclusivamente beneficia a una sola empresa que, en este caso, es Royo Operador Logístico». La decisión que adopta ahora la Comisión Europea es perfectamente compatible con cuantas acciones legales ya se han emprendido en la justicia española.

Por su parte, desde Transportes Royo insisten en que en su caso no han recibido ninguna subvención ni europea ni estatal. De hecho, la inversión de 3,6 millones de euros fue realizada por la Fundación de la Ciudad del Envase y el Embalaje, a la que pertenece el centro intermodal, para la construcción de las vías ferroviarias y al Depot operativo de Contenedores del puerto seco.

En julio pasado, la compañía de transporte ya insistía en que no había recibido ninguna ayuda pública, «como queda en evidencia en el Boletín Oficial de La Rioja. Toda la inversión de la Fundación fue destinada a las empresas encargadas de la obra».

En el mismo comunicado, aseguraban no entender la persecución de CEMT a este proyecto. «Tabacalera cerró en junio de 2016, nadie en este período intentó hacer nada con esta infraestructura y fue Royo Operador quien adquirió las instalaciones para desarrollar su proyecto considerado de Interés Estratégico Regional para La Rioja». «Las inversiones que se han realizado en nuestras instalaciones, ya sea de mejoras y acondicionamiento, almacenes, otras instalaciones, o de una gasolinera, están siendo sufragadas por Royo Operador Logísticos en su totalidad».