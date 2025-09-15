El catedrático logroñés Fernando Reinares, premio de los Derechos Humanos Adolfo Suárez 2025

Pío García Logroño Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:25 | Actualizado 18:49h. Comenta Compartir

Fernando Reinares, logroñés, catedrático de Ciencia Política y Estudios de Seguridad en la Universidad Rey Juan Carlos, recibirá el premio Adolfo Suárez 2025 de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Reinares, probablemente el mayor experto español en yihadismo, compartirá 'ex aequo' el galardón con el general Miguel Ángel Ballesteros, director del departamento de Seguridad Nacional de 2018 a 2023. En un tuit publicado este lunes, la Fundación reconocía a los premiados como «voces autorizadas contra el terrorismo yihadista», así como «defensores del papel relevante a jugar por las víctimas».

Reinares, investigador sénior distinguido del Real Instituto Elcano y profesor de las universidades de Georgetown y Milán, ha analizado en profundidad el fenómeno del yihadismo en España y ha centrado muy en especial su atención en la preparación de los atentados del 11M en Madrid. Fruto de su minuciosa investigación, ha publicado varios libros sobre la masacre de los trenes de Atocha, el último de los cuales, '11M: pudo evitarse' (Galaxia Gutemberg) vio la luz en el año 2024. El libro ponía de manifiesto que se había producido un «fallo sistémico»: «Hubo errores en todos los elementos del sistema español de lucha contra el terrorismo, desde los policiales y de Inteligencia hasta los judiciales o de cooperación internacional», resumía en una entrevista concedida este periódico. «Antes del 11M, España contaba con un sistema de lucha contra el terrorismo muy desarrollado y eficaz. Ahora bien, muy desarrollado y eficaz contra el terrorismo de ETA, no contra el terrorismo yihadista», advertía en aquella entrevista. Lo mismo sucedía con la legislación, «cuyas limitaciones para abordar el terrorismo yihadista eran manifiestas».

Unos años antes, en su ensayo '11M. La venganza de Al Qaeda' (Galaxia Gutenberg, 2021), ya había despejado las principales dudas sobre la autoría, la preparación y la motivación del mayor atentado de la historia de España. «La decisión -apuntaba entonces- se tomó en diciembre de 2001 como venganza contra España por haber asestado a Al Qaeda el mayor golpe que la organización yihadista recibió en Europa occidental tras el 11-S. Me refiero a la Operación Dátil. Los planes fueron aprobados por el directorio de Al Qaeda en 2003 como venganza por la presencia militar española en Irak. Por eso digo que el 11-M se decidió por venganza y se ejecutó por venganza añadida a la venganza«.

Además de su copiosa producción escrita y de su prolongada vida universitaria, Reinares recibió en San Millán de la Cogolla el galardón de Riojano Ilustre en 2016, el más alto reconocimiento individual que brinda la comunidad autónoma de La Rioja.