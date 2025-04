La carta del Ministerio rechaza otro tren a Madrid por La Rioja Baja, pero no la mejora del actual

Pío García Logroño Jueves, 10 de abril 2025, 12:48 | Actualizado 13:18h. Comenta Compartir

Como ha manifestado el presidente Capellán en el Parlamento, la carta del secretario de Estado de Transportes niega expresamente la implantación de un nuevo servicio ferroviario ... de Logroño a Madrid por Calahorra: «Quiero señalarle -indica- que Renfe ha analizado esta posibilidad y, por la información que me ha trasladado y en base a los motivos expresados anteriormente, indican que no es posible por el momento incrementar estos servicios en estos términos». Sin embargo, no niega (al menos no lo hace expresamente) la mejora de la conexión actual con trenes más veloces.

Fuentes socialistas recuerdan que Puente no se comprometió, en su visita a Logroño, a la implantación de nuevos servicios por Calahorra, sino al recorte de los tiempos de viaje con la incorporación de un material rodante de última generación. En este punto, la carta, a la que ha tenido acceso este periódico, ni descarta ni asegura la llegada de los Talgo S107, aunque sí alude a las dificultades genéricas para atender las peticiones de mejoras en las conexiones y pide tener en cuenta «la disponibilidad de material rodante», así como «una gestión sostenible de los servicios de Renfe, siguiendo criterios de eficacia y eficiencia, que no cause perjuicio a la explotación». En la carta se defienden los beneficios de la nueva línea por Miranda. «Es una muy buena noticia», de la que se destaca expresamente la oferta de 3.400 plazas más a la semana entre Logroño y la parada en Haro que permitirá dar mejor servicio a La Rioja Alta. Sobre la pérdida de las cuatro conexiones de fin de semana por Calahorra, el Ministerio asegura entender «la preocupación» del Gobierno riojano, aunque le recuerda que a partir de mañana «habrá 26 servicios con Madrid en lugar de los 18 actuales, de los cuales 14 se harán por La Rioja Baja y 12 por La Rioja Alta». El secretario de Estado de Transportes finaliza rogando al consejero riojano que «comprenda los condicionantes existentes» que conducen al Ministerio «a esta nueva configuración que ofrecen en definitiva más servicios y una mejor conexión entre Madrid y Logroño». En realidad, más allá del tenor literal de la carta y de los argumentos de unos y otros, pronto se descubrirá si Puente cumple o no su palabra: antes de dos meses tienen que llegar a La Rioja los nuevos Talgo S107 que permitirán reducir el trayecto a Madrid a menos de tres horas. La implantación de otro servicio, que era la pretensión del Gobierno riojano, parece, en cambio, imposible. «De ninguna manera le digo que La Rioja que se tendrá que conformar con una frecuencia», dijo en mayo Puente tras su reunión con Capellán, pero también le advirtió de que por ahora no podía comprometerse a más. Puente confió, eso sí, en que «con el nuevo material» se pueda mejorar la situación riojana.

