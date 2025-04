El Talgo S-107, el tren que no termina de llegar Puente se comprometió a situar esos nuevos trenes en la frecuencia riojana, pero su retraso frustra la promesa

El tren prometido no llega. La Rioja no tendrá ni más frecuencias a madrid por La Rioja Baja ni, por el momento, ni siquiera mejores trenes que permitan acelerar las existentes. El culpable inmediato, más allá de la voluntad política variable, es el Talgo S-107, el material rodante prometido, que no termina de llegar.

En Logroño, hace un año, Puente expresaba su esperanza de que el nuevo tren estuviera en activo por estas fechas. Pero según ha lamentado hoy Capellán, el Ministerio ha expresado que por el momento, no.

¿Cómo es el Talgo serie 107? Son 13 trenes que provienen fundamentalmente de los adscritos a servicios nocturnos Trenhotel, aunque también se actualizarán coches pertenecientes a la Serie 130, fabricados también por Talgo y que estaban en la reserva. Cabeza motriz Cabeza motriz Las cabezas motrices, dos por cada tren, se ajustan a los anchos de vía ibérico y estándar europeo, y además serán multisistema, para adaptarse a las diferentes tensiones existentes en nuestro país: 3 kV en corriente continua y 25 kV en corriente alterna. Así podrán circular tanto por líneas convencionales como por las nuevas infraestructuras Tiene 26 cabezas motrices fundamentalmente idénticas a las utilizadas en la serie 106 de Renfe, y pertenecientes a la plataforma tecnológica Avril. Vagón de pasajeros Vagón trenhotel Gráfico: David F. Lucas

En concreto, Puente se refería a los nuevos trenes de alta velocidad S-107 que fabricará Talgo. Son un nuevo modelo muy similar a los S-106, que aprovecha parte del material rodante de otros trenes, pero con profundas reformas y con una característica muy apreciable para la ruta Logroño-Madrid: pueden operar en distintos anchos y alcanzar velocidades de 300 km/h.

Así, se adaptarían al ancho estándar de la vía entre Logroño y Zaragoza, pero también podrían aprovechar la alta velocidad del trazado a partir de Zaragoza y hasta la capital.

Puente confiaba entonces en que para mediados de 2025 contar con formaciones más modernas a las actuales, incluso ha mencionado el modelo Talgo 107. «Cuando lleguen esos trenes podremos proporcionar conexión en menos tiempo», ha dicho.