Malestar entre un buen número de pacientes afectados por el traslado a La Villanueva. Por «incómoda y poco práctica», además de «molesta y costosa», critica ... la medida del traslado la hija de dos pacientes octogenarios que han recibido ya la carta con la reubicación en el nuevo centro de La Villanueva. Señala esta mujer que sus padres «son mayores y no están en condiciones de andar cambiando de médico y de centro de salud a estas alturas». Más aún cuando su madre tiene la dependencia reconocida, mientras su padre requiere un seguimiento médico pormenorizado por diversas patologías. En ambos casos, se sienten «desprotegidos» ante una decisión que no ven cómo echar atrás, pues ya les han indicado en el teléfono de Salud Responde que han de transcurrir seis meses antes de que puedan volver a cambiarse al centro de Gonzalo de Berceo, donde venían siento tratados desde hace años por el mismo médico. Lo que ha desconcertado más a la hija de estos dos pacientes es que le aseguran que, aunque pueda deshacerse el traslado, si alguno de sus progenitores necesitara atención domiciliaria se le dispensaría en todo caso desde La Villanueva. «Un despropósito» a todas luces, según concluye esta logroñesa.

En un supuesto similar se encuentra María Teresa que, aun residiendo «casi enfrente del centro Gonzalo de Berceo», también ha sido reubicada en La Villanueva para enfado de esta usuaria, que dice «no comprender qué criterio han seguido para los traslados».

Sandra, por su parte, también se ha visto afectada por la reorganización porque a ella y a su familia los trasladan a Labradores desde el centro de Espartero. Reconoce que no le importa demasiado en cuanto a la atención de ella y de su marido, pero no considera oportuno el cambio por sus hijas, cuyo pediatra sí se ha modificado. «Me parece un error tremendo, además de que la carta miente y ofrece información engañosa, porque no es algo voluntario como indican; el cambio es obligatorio y además no admite marcha atrás durante al menos seis meses», remata indignada.