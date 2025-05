Un carril bici entre Logroño y Lardero tan transitado como cuestionado

Diego Marín A. Logroño Miércoles, 21 de mayo 2025, 07:19 | Actualizado 08:15h. Comenta Compartir

El recién inaugurado oficialmente carril ciclopeatonal entre Logroño y Lardero, aunque ya se usaba desde hacía semanas, es uno de los viales de ... este tipo más transitados de la región, si no el que más. La obra de construcción de los 1.882 metros de infraestructura fue adjudicada a Becsa en 2023 por 1.028.982,40 euros con el añadido de 476 metros del tramo del puente sobre la AP-68 que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana encargó a Acciona y Aquaterra por 387.319,33 euros. La frecuente circulación que presenta el carril bici no le exime de pecularidades, la más llamativa es que, a pesar de estar acabado, todavía no se han abonado las expropiaciones de las fincas ocupadas y que provocaron la paralización de la obra el año pasado.

Recorrido del carril ciclopeatonal Tu navegador no admite el elemento video . Según ha informado la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, «falta el mutuo acuerdo en dos de las siete parcelas». Los terrenos afectados son propiedad de constructoras como Coblansa Siglo XXI y promotoras como Camino de la Lengua, Urba Ramblasque, Tecnorioja y Covairu, así como de particulares. La mayoría de las parcelas se encuentran en avenida de la Sierra y, como en Ramblasque, tiene la peculiaridad de que el vial atraviesa un solar en el que lo único urbanizado es el carril ciclopeatonal. Antes, en el inicio del vial desde Logroño, en el cruce de la calle Sequoias con la avenida de la Sierra, se ha prescindido de la reforma de la glorieta planteada en el proyecto de licitación: «Se modifica el diseño actual de esta glorieta para convertirla en tipo holandesa, suprimiendo el carril exterior para la circulación de vehículos y habilitándolo para el carril bici». En el recorrido también cabe señalar al menos tres cruces por la alta densidad de tráfico que soportan: los de las calles Ramblasque, Severo Ochoa y Río Linares; y el excesivo desnivel del puente sobre la AP-68, que supera el 13%, cuando la recomendación es no superar el 8%. Sin construir Glorieta que se diseñó como holandesa y que no se ha reformado en el cruce de la calle Sequoias con avenida de la Sierra. D.M.A. Cruce peligroso El carril ciclopeatonal transcurre por la calle Ramblasque, con mucha densidad de tráfico. D.M.A. Tráfico Otro cruce peligroso es el de la calle Severo Ochoa, en Villa Patro. D.M.A. Peligro Otro cruce con mucho tráfico, en la calle Río Linares. D.M.A. Elevación Desnivel del 13% al ascender el puente sobre la AP-68. D.M.A. 1 / «Aparte de las chapuzas, el carril cuenta con aspectos mejorables: las intersecciones y pasos ciclistas no cuentan con diferenciación cromática y la vía ciclista no debería estar a la misma cota que la peatonal», advierte Julio Romero, del colectivo Logroño en Bici. Son algunas de las sugerencias que, asegura, no han sido atendidas. «Modifican el proyecto europeo para no construir la rotonda ciclista y no reducir la velocidad ni capacidad en la autopista urbana de cuatro carriles», expone Julio Romero.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión