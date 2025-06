La Rioja cierra la semana cerca de los 40 grados

Iñaki García Logroño Domingo, 29 de junio 2025, 19:48 | Actualizado 20:42h. Comenta Compartir

La ola de calor sigue muy presente en La Rioja. Si el sábado los termómetros se elevaron por encima de los 38 grados en Alfaro, este domingo la localidad riojabajeña ha vuelto a marcar, según los datos que ofrece la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la máxima de la región, con 39,5 grados a las 17.50 horas.

Así, tal y como preveía la Aemet en sus pronósticos, este domingo se ha dado un paso más en la escalada de temperaturas que la comunidad autónoma ha ido registrando en las últimas jornadas. Ya se avisaba que la ola de calor empezaba el sábado, pero que no iba alcanzar su momento álgido hasta el domingo o el lunes. Los vaticinios no han errado y el domingo toda La Rioja superó los registros que se habían dado el día anterior.

Alfaro se ha llevado la palma (entre las estaciones con las que cuenta la Aemet en la región), pero en otros muchos puntos no han andado muy lejos de esos guarismos. Así, tanto en Cenicero (38,5º) como en Haro (38,3) y Logroño (38,2) se han superado los 38 grados; en Nájera, mientras, se han quedado en 37,5º; en Enciso se han sobrepasado los 35 y en Anguiano se han marchado por encima de los 32. En Valdezcaray, por último, se han sobrepasado los 27 de máxima.

Y, si llamativas son las máximas registradas este domingo, no menos reseñables son las temperaturas mínimas. Y en ese apartado también Alfaro marca la tendencia, ya que la localidad no ha bajado de los 20 grados. No en vano, la mínima se ha tomado a las seis y media de la mañana y fue de 20,7 grados. «Una noche prácticamente tropical», tal como la ha definido la Aemet a través de una publicación en sus redes sociales. En Cenicero, por su parte, la mínima ha sido de 19 grados y Logroño se ha quedado en 18,2.

¿Se llegará a los 40?

La dominical ha sido una jornada muy calurosa en La Rioja, pero la de este lunes no le andará a la zaga, según las previsiones. Concretamente, la Aemet eleva sus vaticinios hasta los 40 grados en La Rioja Baja, mientras que para el centro de la región pronostica 39 y para La Rioja Alta, 37. No se descarta, igualmente, que puedan darse chubascos dispersos y tormentas ocasionales.

De cualquier modo, tanto este lunes como este martes la comunidad autónoma permanece en alerta naranja por altas temperaturas en la ribera del Ebro, mientras que a partir del miércoles se espera que el calor dé una tregua y aumente la probabilidad de que la lluvia haga acto de presencia.