La operación especial de tráfico del puente de agosto concluye este domingo. Se pondrá así fin a tres días en los que se esperaban más ... de 100.000 desplazamientos en las carreteras riojanas y en los que, de momento, se ha contabilizado un fallecimiento, el de una joven de 17 años en la LR-289. Con ella, ya son cinco las víctimas mortales registradas en las vías de la región en lo que va de año y, para evitar que esas cifras sigan engordando, Beatriz Zúñiga, jefa de Tráfico en la comunidad autónoma, insiste en la necesidad de extremar las precauciones al volante. Y no solo en este puente.

- ¿Cómo se ha afrontado desde Tráfico este largo fin de semana?

- Estamos en uno de los momentos del año en el que hacemos más esfuerzo, en cuanto a medios personales y materiales, con el objetivo de que la coordinación entre todos provoque que la siniestralidad disminuya. Nunca queremos relajarnos y siempre apostamos por esa vigilancia en seguridad vial, pero más allá de eso, en este puente es en el que más sobreesfuerzo se hace.

- ¿Cuál es la tipología más habitual de esos viajes en La Rioja?

- En nuestra región se registran durante estos días mucho movimiento de fin de semana: desplazamientos de corto recorrido para ir a las fiestas de los pueblos o a una segunda residencia. A eso hay que sumar a aquellos que van o vuelven de un largo viaje.

Cero muertes, ¿una utopía? «No sé si será utópico o no, pero hemos de que trabajar para acercarnos lo máximo posible»

- ¿En qué se traduce ese esfuerzo del que habla?

- Siempre intentamos tener el mayor número de efectivos disponibles en estas fechas. Es un fin de semana de muchísimo trabajo conjunto con el Centro de Gestión de Tráfico de Zaragoza, que coordina la zona de Aragón, Navarra y La Rioja, así como con el Pegasus, el helicóptero que viene desde Zaragoza. También es muy importante la comunicación con la Policía Local para evitar retenciones o para que siempre haya una patrulla cerca de un posible accidente y atender así a los implicados. Hay muchísima coordinación entre todos los agentes que colaboran en la vigilancia del tráfico.

- Hablaba antes de las fiestas de los pueblos y estas están asociadas tradicionalmente al consumo de alcohol. ¿Sigue habiendo gente que no está concienciada del peligro de coger el coche tras haber bebido?

- Sí. A nivel nacional, el consumo de alcohol y drogas representa el segundo factor que más afecta a la siniestralidad vial, tras las distracciones. Además, muchas veces ese consumo va unido a otras infracciones como el exceso de velocidad o no ponerse el cinturón de seguridad. De hecho, uno de los objetivos a corto plazo de la Dirección General de Tráfico es reducir la tasa de alcoholemia permitida. Tenemos la misma ahora que a finales de los años 80 y somos uno de los países de Europa más permisivos en este aspecto y también uno en los que el alcohol más incide en la siniestralidad al volante. Por mucho que intentemos concienciar, seguimos viendo que es un factor concurrente en los accidentes graves.

Mejores datos «En 2000 hubo 21 fallecidos en la N-232; ahora llevamos más de un año sin muertos en esa vía»

- No en vano, en España casi la mitad de los conductores fallecidos en accidentes el año pasado había bebido o tomado drogas.

- Es alarmante. Además, es algo que se repite año tras año y a mí me preocupa mucho. Eso y que todavía se registren accidentes mortales en los que la víctima no llevaba el cinturón de seguridad. El año pasado, por ejemplo, de los siete fallecidos en vía interurbana en La Rioja, cuatro eran conductores y dos no llevaban puesto el cinturón. Me alarma que siga habiendo gente que no lo lleva.

- ¿Cree posible llegar a un año sin muertes en las carreteras o lo ve como una utopía?

- Es un trabajo de todos, también de las administraciones. Espero que no sea una utopía y, de hecho, si echamos un vistazo a los datos en La Rioja vemos que en el 2000 hubo 21 fallecidos solo en la N-232 y en el 2015, diez; ahora llevamos más de un año sin víctimas en esa carretera. Otro dato: en 2004 hubo 59 fallecidos en vías interurbanas en La Rioja y el año pasado se contabilizaron siete. Las estadísticas van en claro descenso y ojalá lleguemos a esos cero fallecidos porque detrás de esos números hay personas. No sé si será utópico o no, pero lo que sí tengo claro es que tenemos que seguir trabajando entre todos para acercarnos lo más posible a ese objetivo.

- ¿Funcionan las campañas de concienciación o resultan mucho más efectivas las multas, los radares y todo aquello que afecta al bolsillo de los ciudadanos?

- Espero que ambos aspectos influyan al 50%, aunque es cierto que, por ejemplo, en el tema de usar el móvil al volante hemos intentado concienciar, pero el mensaje no ha calado hasta que hemos empezado a quitar más puntos del carné. En cuanto a radares, hemos instalado uno a la altura de Alfaro en la N-232 porque era un punto en el que se acumulaban numerosos accidentes mortales y, desde entonces, no hemos tenido fallecidos. Aun así, yo sigo apostando por la educación vial para conseguir ser conscientes del porqué es importante respetar las normas y cuáles son las consecuencias de saltárselas.

Sustancias al volante «El alcohol y las drogas siguen siendo un factor concurrente en los accidentes graves»

- Todavía sigue abierta la operación del puente de agosto. ¿Qué consejos da a aquellos que vayan a coger el coche?

- Sobre todo, precaución y paciencia. Lo importante no es llegar pronto y rápido al destino, sino simplemente volver a casa. En los trayectos largos es necesario planificar el viaje y descansar. En los cortos, aunque conozcamos la carretera o vayamos a las fiestas del pueblo, hay que huir del consumo del alcohol y drogas, de los excesos de velocidad y del uso del móvil. Son consejos que hay que intentar llevar a cabo todo el año porque los accidentes se producen en cualquier momento y, normalmente, en los instantes en los que más nos relajamos.

- Estamos hablando del ámbito interurbano, pero en 2024 hubo cinco muertos en vía urbana.

- Es cierto. Hay que tener en cuenta que en las ciudades o pueblos hay muchos más colectivos vulnerables a la hora de sufrir un accidente. No es lo mismo un choque con un vehículo que con un peatón, una bicicleta, una moto o un patinete. En esos casos, la carrocería es el propio usuario. Hay que extremar la precaución en todo momento.

- Cita los patinetes, cada vez hay más jóvenes sobre ellos en las calles, ¿cómo se puede regular?

- La movilidad está cambiando. Los patinetes han llegado para quedarse y hemos empezado a regular su uso con la modificación de la Ley de Seguridad Vial. Son unas primeras pautas sobre asuntos como por dónde deben circular o qué elementos de protección se han de llevar. Ahora se están tramitando diferentes modificaciones relacionadas con el casco o la obligatoriedad del seguro. Hay que regularlo, pero también hay que concienciarse de lo que supone ir sobre un patinete.

- ¿Puede colaborar de alguna manera con la seguridad vial el establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones en las ciudades?

- Es un asunto que, más allá de lo medioambiental, puede ayudar a la movilidad. Desde el punto de vista de tráfico, lo importante es que se implanten en calles en las que realmente sean efectivas a la hora de proteger a esos colectivos vulnerables de los que hablábamos anteriormente (peatones, ciclistas, motoristas, usuarios de patinetes...) y que también existan lanzaderas u otro tipo de transporte para poder llegar a ellas de un modo que resulte seguro.