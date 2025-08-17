LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Beatriz Zúñiga, jefa provincial de Tráfico en La Rioja, posa con una señal en su despacho. Suleyman Evran/Sadé Visual

Beatriz Zúñiga

Jefa de Tráfico en La Rioja

«Me alarma que haya gente que siga sin llevar el cinturón de seguridad»

Este domingo se cierra la operación del puente de agosto, en la que se preveían 109.000 desplazamientos en las carreteras de la región

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Domingo, 17 de agosto 2025, 08:30

La operación especial de tráfico del puente de agosto concluye este domingo. Se pondrá así fin a tres días en los que se esperaban más ... de 100.000 desplazamientos en las carreteras riojanas y en los que, de momento, se ha contabilizado un fallecimiento, el de una joven de 17 años en la LR-289. Con ella, ya son cinco las víctimas mortales registradas en las vías de la región en lo que va de año y, para evitar que esas cifras sigan engordando, Beatriz Zúñiga, jefa de Tráfico en la comunidad autónoma, insiste en la necesidad de extremar las precauciones al volante. Y no solo en este puente.

