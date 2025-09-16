LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Tráfico en la circunvalación de Logroño. Justo Rodríguez

Las nuevas ayudas para comprar coche obligan a estar empadronado en La Rioja

El Gobierno incorpora esta medida en el borrador de la orden que ha sacado a información pública tras las críticas recibidas, sobre todo del PSOE

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:22

«El beneficiario de la subvención deberá estar empadronado en un municipio de La Rioja con la antigüedad mínima que establezcan las correspondientes convocatorias de ... ayuda». Este párrafo forma parte del borrador de la orden en la que trabaja el Gobierno de La Rioja –y que, de hecho, la ha sacado a información pública– para aprobar las nuevas bases reguladoras para la concesión de ayudas directas, a través de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), a la compra de coches en nuestra región para renovar así el parque automovilístico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

