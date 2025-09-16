Las nuevas ayudas para comprar coche obligan a estar empadronado en La Rioja

«El beneficiario de la subvención deberá estar empadronado en un municipio de La Rioja con la antigüedad mínima que establezcan las correspondientes convocatorias de ... ayuda». Este párrafo forma parte del borrador de la orden en la que trabaja el Gobierno de La Rioja –y que, de hecho, la ha sacado a información pública– para aprobar las nuevas bases reguladoras para la concesión de ayudas directas, a través de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), a la compra de coches en nuestra región para renovar así el parque automovilístico.

De esta forma, el Ejecutivo de Gonzalo Capellán rectifica con respecto a la orden anterior que no contemplaba este requisito del empadronamiento y que generó críticas, sobre todo por parte del PSOE, que pidió al Gobierno que diera marcha atrás y que «se limité la concesión de ayudas a los riojanos y a empresas con domicilio fiscal en La Rioja», dijo en su momento el diputado socialista José Ángel Lacalzada. Las subvenciones «no solo no carecen de progresividad», censuró, sino que «van a permitir a vecinos y empresas de otras regiones beneficiarse de un dinero que procede de los impuestos que pagamos los riojanos». La Comunidad aportaba dos millones de euros, a través de la ADER, y los concesionarios, otro millón.

Estas subvenciones, que han permitido incrementar de manera notable la venta de vehículos –entre octubre de 2024 y abril de 2025 las matriculaciones subieron un 29% en comparación con ese periodo del año anterior–, fueron mayoritariamente para vecinos de La Rioja pero hubo un 14% de beneficiarios, en torno a 115 personas según los últimos datos del Gobierno, que procedían de fuera.

Otra novedad está en el precio máximo del vehículo subvencionable: ahora es de 50.000 euros y antes era de 60.000

Otra novedad de la orden que ahora se elabora, admiten desde el Ejecutivo, radica en el precio máximo de los vehículos subvencionables. Porque antes eran turismos con un coste máximo de 45.000 euros (sin impuestos) o de 60.000 en el caso de los eléctricos con autonomía superior a 30 kilómetros. Ahora las bases establecen que subvencionará la compra en concesionarios de La Rioja de los turismos con Etiqueta Eco o C, con coste máximo de 50.000 euros (sin impuestos); se incluyen vehículos nuevos y 'demo' matriculados por el punto de venta.