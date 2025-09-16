El parque móvil de La Rioja crece un 16% en la última década y la población apenas un 4%

Suma y sigue. La Rioja tiene 3.000 vehículos más que en el ejercicio anterior, un crecimiento que no se veía desde antes de la ... pandemia, pero si la comparación se establece con respecto a hace una década ese incremento imparable año tras año se dispara hasta el 16%. Circulan por las carreteras un total de 228.859 vehículos censados en nuestra comunidad autónoma, de los cuales casi el 70% son automóviles (157.202). Este aumento continuado también se aprecia en las motocicletas o los tractores industriales, pero no en otros dos sectores como el de los autobuses –hay pequeños dientes de sierra en la gráfica de la evolución entre 2014 y 2024– o el de las furgonetas o camiones, cuya cifra lleva estancada en la última década y el dato actual de 38.725 es incluso inferior al de hace diez años. Hubo, de hecho, más unidades en 2008 y 2009, antes de que estallara la anterior crisis por la burbuja inmobiliaria.

Este crecimiento en el número de vehículos, según los datos del portal del estadística del Gobierno regional al cierre de 2024, contrasta con el aumento de la población que en este caso, y también según la misma fuente informativa, apenas ha sido del 4%, desde los 314.457 habitantes a 31 de diciembre de 2014 a los 327.062 censados a 1 de enero de 2025. «Pero cada vez hay más hogares, más viviendas de una persona en las que hay vehículo y además en las familias antes no era habitual que tanto el hombre como la mujer tuvieran carné de conducir y coche. Ahora sí», explica el vicepresidente de la Asociación Riojana de Automoción (Ariauto), Jesús Romero. En hogares con tres o cuatro miembros «suele haber más de uno o de dos coches. Tienen los padres y quizá también algún hijo», añade el portavoz de la patronal de concesionarios adscrita a la Federación de Empresas de La Rioja (FER), que cree que «el déficit de infraestructuras que sufrimos en esta tierra obliga a disponer de vehículo propio para viajar en condiciones».

El descenso de los vehículos industriales y de trabajo –camiones y furgonetas– «lo sufrimos en el sector desde hace más de una década», recuerda Romero; de hecho, hace quince años había 41.664 unidades y ahora, casi 3.000 menos. «A la anterior crisis se unió luego la del covid, que acabó con numerosos autónomos por ejemplo», explica. Ahora, en cambio, «el alquiler de vehículos industriales está creciendo, porque se necesitan para determinadas actividades y la gente los contrata puntualmente».

En Logroño, el 40%

La capital de La Rioja suma el 40% de los vehículos (92.484), aunque proporcionalmente le corresponderían más porque cuenta con el 46% de la población. Los automóviles (67.161), las furgonetas y camiones (12.464) y las motocicletas (9.793 ) son mayoritarios, muy por delante de tractores (469) y autobuses (228).

OTROS DATOS motos en La Rioja, el 50% más que en 2014 Pero no hay ninguna censada en Bergasillas, Cellorigo, Gallinero, Ledesma de la Cogolla, Navajún, Pinillos, Robres del Castillo y Villarroya.

286 autobuses en total; de ellos, 228 en Logroño y 40 en Arnedo.

Precisamente, los autocares que hay en la región –286– se concentran casi exclusivamente en Logroño y Arnedo (40).

Y también llama la atención el censo de tractores industriales, que suman en total 2.194. Logroño aglutina el 20% y en segundo lugar figura El Villar de Arnedo, con el 11% (249). Y después solo otros cuatro municipios superan el centenar: dos de ellos sí están entre los más habitados como Calahorra (149 tractores) y Lardero (118) pero no es el caso ni de Arrúbal (133 tractores) ni de Bañares (106).

Hay ahora un 46% más de tractores que hace una década cuando se tocó suelo tras la crisis económica de 2008. Entonces llegaron a contabilizarse unos 1.900 y a partir de 2015 la cifra empezó a subir hasta el dato actual, el más alto desde que hay registros.