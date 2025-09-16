LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Turismos, furgonetas y un camión a la altura de la rotonda de Chile con la circunvalación logroñesa. JUSTO RODRÍGUEZ

El parque móvil de La Rioja crece un 16% en la última década y la población apenas un 4%

Los automóviles son 157.202, acaparan casi el 70% del total y siguen al alza, pero la cifra de camiones y furgonetas sigue estancada desde 2014

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:23

Suma y sigue. La Rioja tiene 3.000 vehículos más que en el ejercicio anterior, un crecimiento que no se veía desde antes de la ... pandemia, pero si la comparación se establece con respecto a hace una década ese incremento imparable año tras año se dispara hasta el 16%. Circulan por las carreteras un total de 228.859 vehículos censados en nuestra comunidad autónoma, de los cuales casi el 70% son automóviles (157.202). Este aumento continuado también se aprecia en las motocicletas o los tractores industriales, pero no en otros dos sectores como el de los autobuses –hay pequeños dientes de sierra en la gráfica de la evolución entre 2014 y 2024– o el de las furgonetas o camiones, cuya cifra lleva estancada en la última década y el dato actual de 38.725 es incluso inferior al de hace diez años. Hubo, de hecho, más unidades en 2008 y 2009, antes de que estallara la anterior crisis por la burbuja inmobiliaria.

