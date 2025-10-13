LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Intervención en Cervera para eliminar ailantos del entorno de la ermita de la Soledad, junto a la LR-284 (carretera de Aguilar). Ayuntamiento de Cervera

El ailanto ya es la especie vegetal exótica más invasora en La Rioja junto a la hierba de la Pampa

Los ecologistas urgen un plan para erradicar este árbol y el Gobierno regional asegura que ya hace actuaciones específicas, como una reciente en Cervera del Río Alhama

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Lunes, 13 de octubre 2025, 07:12

Comenta

Desde el año 2013, el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras incluye en su listado al ailanto (ailanthus altissima), conocido como 'árbol del cielo' por ... su rápido crecimiento. Seis años después, en 2019, esta especie introducida desde China como planta ornamental, también pasó a formar parte del registro de la Unión Europea. Y en La Rioja ya es la planta exótica más invasiva y que en los últimos tiempos resulta cada vez más común en márgenes de carreteras y de ríos, parques y jardines, solares, parcelas de todo tipo... En los registros del Gobierno regional hay 387 referencias de esta especie, por avistamientos validados, cuando hace medio año eran 301.

