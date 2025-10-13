El ailanto ya es la especie vegetal exótica más invasora en La Rioja junto a la hierba de la Pampa

Desde el año 2013, el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras incluye en su listado al ailanto (ailanthus altissima), conocido como 'árbol del cielo' por ... su rápido crecimiento. Seis años después, en 2019, esta especie introducida desde China como planta ornamental, también pasó a formar parte del registro de la Unión Europea. Y en La Rioja ya es la planta exótica más invasiva y que en los últimos tiempos resulta cada vez más común en márgenes de carreteras y de ríos, parques y jardines, solares, parcelas de todo tipo... En los registros del Gobierno regional hay 387 referencias de esta especie, por avistamientos validados, cuando hace medio año eran 301.

Entre las trece plantas, algas y hongos exóticas invasoras que tiene contabilizados la Consejería de Medio Ambiente, suman 1.209 referencias y solo la hierba de la Pampa es tan común –hay otras 387 referencias, aunque hace medio año había solo diez menos–. Por ello Ecologistas en Acción considera que ha llegado el momento de tomar cartas en el asunto para frenar el avance del ailanto que lo consideran «muy competitivo» –por el espacio y por la luz solar– con las especies autóctonas como olmos, álamos, sauces o fresnos que también ocupan márgenes de los ríos. «Sus hojas y cortezas producen toxinas, que al acumularse en el suelo inhiben el crecimiento de otras plantas», dicen desde este colectivo, al tiempo que alertan de que el rápido crecimiento de este árbol «desplaza a la vegetación natural preexistente o dificulta su regeneración futura».

Por ello, reclaman a la Dirección General de Medio Natural que elabore un plan que contenga las actuaciones de gestión, control «y posible erradicación» del ailanthus altissima. Porque también puede provocar «daños económicos al levantar sus raíces los cimientos de edificios o el firme de las carreteras.

La «mejor medida» que se puede tomar es «actuar a tiempo cuando comienza la colonización» y si se hace con el suelo húmedo«facilita la extracción de la raíz», dicen portavoces de Ecologistas en Acción. En el caso de los ejemplares de ailanto de mayor edad, «deben efectuarse talas periódicas que si bien no producen la muerte del árbol sí evitan que siga produciendo semillas». Estos tratamientos mecánicos «para que sean totalmente efectivos han de combinarse con el barrenado de los tocones». Un método será útil y eficaz «si acaba con las raíces, evitando así el rebrote» y el ailanto «tiene un sistema raticular muy potente».

«Un catálogo riojano de especies exóticas podría incorporar más plantas y regular nuevas actuaciones o prohibiciones» Ecologistas en Acción

«Con los agentes forestales llevamos a cabo vigilancia y si se detecta algún ejemplar (no solo de ailanto) se elimina o se habla con el dueño de la parcela» Consejería de Medio Ambiente

En la consejería de Medio Ambiente comparten el carácter invasor del 'árbol del cielo', que presenta «una amplia distribución en el valle del Ebro asociado a vías de comunicación e infraestructuras como el canal de Lodosa –también en los afluentes más mediterráneos del Ebro como el Leza, el Cidacos o el Alhama–, llegando a formar bosquetes y arboledas lineares muy densas que ocupan todo el espacio disponible en las cunetas».

Para frenar su avance, desde la consejería «se acaba de realizar una actuación para eliminar una masa de ailanto en un parque urbano de Cervera del Río Alhama». A juicio de Ecologistas en Acción, se trata de una intervención «insuficiente y que no garantiza el control de una especie que va colonizando cada vez más el territorio». Porque pese a los 387 avistamientos validados, «existen otros muchos que no han sido registrados y probablemente ese número pase de las mil localizaciones».

El colectivo también reclama, por ello, la creación del Catálogo Riojano de Especies Exóticas Invasoras, «donde se incluyan aquellas especies y subespecies presentes» en nuestra comunidad y que constituyan una amenaza «grave para las plantas autóctonas, los hábitats y los ecosistemas». Ese documento, dicen, «podría incorporar tipos que no están en el Catálogo Español y regular nuevas prohibiciones o actuaciones» en el ámbito regional.

Otras especies amenazantes

Medio Ambiente no oculta que sí se plantea crear ese inventario en clave riojana «pero a futuro». «No lo consideramos urgente porque toda la información sobre estas especies está en la web del Gobierno». Asimismo, la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural de La Rioja ya contempla ese catálogo.

El ailanto y la hierba de la Pampa –su presencia va en aumento en bordes de carreteras y circunvalaciones del valle del Ebro– son las especies exóticas invasoras con más referencias en la geografía riojana. «Con nuestros agentes forestales se lleva a cabo una vigilancia y si se detecta algún ejemplar se elimina o se habla con el titular de la parcela. Para asegurarnos de que se elimine, se mantiene la vigilancia, y en caso negativo se procede a iniciar un expediente sancionador», dicen en la Consejería.

Hay otras especies vegetales que no están en el catálogo y que podrían incluirse por su carácter invasor como la caña común (arundo donax). «Puebla nuestras cuencas fluviales, tanto del río Ebro como de sus afluentes, y la Confederación Hidrográfica está haciendo grandes esfuerzos económicos para erradicarla». añaden desde Medio Ambiente. En este sentido, Ecologistas en Acción puntualiza que la caña común empieza a ser «muy abundante en las riberas del Cidacos o el Alhama y en las yasas temporales de La Rioja Baja».

Y hay otras especies de plantas que «pueden ser amenazantes», según la organización ecologista, como el tojo (ulex europaeus), la acacia de tres espinas (gleditsia triacanthos), la falsa acacia (robinia pseudoacacia) o el cardo garbancero (xanthiu spinosum).