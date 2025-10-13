¿Cuáles son las plantas invasoras más habituales en La Rioja? Clásicos como los abundantes plumeros de la Pampa o el ailanto conviven con ejemplares que incluso son parásitos de animales como el hongo quitridio. Aquí están las trece especies invasoras más populares documentadas en La Rioja

El Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras incluye once plantas, un alga y un hongo con avistamientos validados en La Rioja. En total suman 1.209 referencias y el ailanto ya ha alcanzado a la hierba de la Pampa como el vegetal más habitual en nuestra comunidad autónoma, con 387 localizaciones, las mismas que la herbácea perenne procedente de América del Sur.

Más de 40 ejemplares Las más abundantes

Originario de China. Amplia distribución en el valle del Ebro, asociado a carreteras o infraestructuras como canal de Lodosa. Procedente de América del Sur. En aumento en bordes de carreteras de todo el Valle del Ebro. Originaria de América. En La Rioja por ahora solo en dos ubicaciones del Ebro a su paso por Logroño. Originaria del este de México. Distribución irregular en zonas periurbanas, taludes y terraplenes en la cuenca del Ebro. Originaria de América tropical. En enclaves puntuales del Cidacos y Alhama. Ocupa grandes superficies en Herce y Quel. Alga nativa de regiones boreales y alpinas de Norteamérica y norte de Europa. Aquí desde 2011.

La viña del Tíbet encabeza este segundo grupo de plantas exóticas invasoras con 40 ejemplares, o menos, localizados en La Rioja. El hongo quitridio o la cilindropuntia tienen un presencia puntual.

Menos de 40 ejemplares El resto de las especies

Procedente del oeste de China y del Tíbet. Se ha detectado en el valle del Iregua, ocupando taludes próximos a carreteras. Procedente de China central y del Tíbet. En La Rioja, de momento, en las márgenes del río Oja (Ojacastro y Ezcaray). Nativa de América tropical. En La Rioja desde 2005, Ahora presente en el tramo del Ebro entre Logroño y Alfaro. Originaria del sur de África. En La Rioja presenta una distribución poco uniforme, sobre todo en cunetas y laderas. Procedente de Estados Unidos y Canadá. Presente en las márgenes del cauce principal del Ebro, de Logroño a Agoncillo. Del este de Asia. En La Rioja se detectó en 2021 en las cuencas del Leza, Jubera, Oja, Alhama-Linares y Alto Najerilla. Nativa de América del Norte y Central. Presencia escasa en La Rioja pero está en aumento en Calahorra y Herce.