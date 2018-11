Las apuestas deportivas on line se disparan el 133,3% en tan sólo tres años Los riojanos dejaron 32,6 millones de euros en el 2017 en juegos de pronósticos en Internet y presenciales MAITE MAYAYO Logroño Martes, 13 noviembre 2018, 08:19

Los riojanos se han dejado en las apuestas deportivas en un solo año tanto como lo presupuestado para la reforma integral del IES Sagasta y aún sobra un buen pico para un par de hermosas obras. O si lo prefiere, el equivalente a dos estaciones de autobuses para Logroño. En total, 32,6 millones de euros, en una espiral que no parece tener fin.

Está claro que esta partida la ganan las apuestas deportivas, que han revolucionado el mercado de los juegos y azar, arrinconando, por ejemplo, a apuestas de siempre como las quinielas. Año tras año las descomunales cifras de este magno negocio engordan más hasta casi abochornar y hasta el propio sector empresarial admite que seguirán al alza porque la clientela, de momento, no deja de crecer («aún no han alcanzado el punto de maduración de su mercado y siguen atrayendo»).

Las consecuencias están por llegar. Las asociaciones que tratan adicciones como ARJA y ARAD lanzan un SOS en mayúsculas porque quien cae en las redes de este embriagador fenómeno es cada vez más joven, con formación y, lo más preocupante es que aún no se ha dejado ver. Concha Santo Tomás, directora de ARJA, apunta a un problema aún latente: «No estamos viendo chicos aún. Nos llegan muchos padres y madres que piden ayuda para sus hijos. ¿La razón? El joven no tiene conciencia o no se deja ver aún».

Y, mientras tanto, en muchos barrios ha surgido casi de la noche al día un nuevo vecino: los locales de apuestas, que a su expansión en Internet añaden ahora la calle para sorpresa de la mayoría. En La Rioja hay abiertos, en estos momentos, 26 salones de juego y 9 casas de apuestas.

Las grandes cifras del juego las ofrece cada año el Anuario del Juego en España, elaborado por la colaboración entre Codere y la Universidad Carlos III de Madrid, y ponen de relieve la fiebre por los pronósticos deportivos. Qué duda cabe que en España -y también en La Rioja- el deporte se vive a tope y ello incluye las apuestas.

Hasta 32,6 millones confiaron los riojanos a este juego de azar en el 2017 (último dato disponible) tanto de forma presencial como on line. Esta cifra supone un crecimiento del 17% sobre el ejercicio anterior pero si observamos los últimos tres años el dinero jugado se ha disparado el 65,8%.

Si este porcentaje le parece desorbitado, atienda al desglose porque es en la modalidad on line donde el salto es monumental. Los 4,6 millones gastados en el 2015 se convirtieron en 10,8 millones al término del 2017, es decir, nada más y nada menos que un incremento del 133,3%. Tampoco es despreciable el aumento en el apartado presencial, que en igual trienio creció el 44,9% al pasar de 15 a 21 millones.

Lo más llamativo de este fenómeno es la velocidad de crucero de un negocio cuyo ritmo de desarrollo anual ronda el 20%. Y es normal cuando -como recoge el Anuario- en el nuevo modelo negocio de los grandes clubes de fútbol, basado en los derechos de imagen por retransmisiones, se favorecen, precisamente, las apuestas (da igual que sean en la Red como presencial).

Webs autorizadas

La mayor parte de las apuestas on line se realizan a través de las webs autorizadas por el Estado. Sin embargo, hay un puñado de comunidades, entre ellas La Rioja, que tienen también reguladas ese tipo de apuestas (son básicamente un canal complementario del llamado presencial).

Pues bien, la publicación anual recuerda que junto a La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco permiten esas webs. Sin embargo, los datos que resultan son dispares porque en nuestra región este tipo juego on line alcanza una proporción elevada (22%) frente a, por ejemplo, el 6% de Murcia o Madrid.

También repercute en que las cantidades jugadas por persona porque en La Rioja, Navarra y País Vasco son las más elevadas del mapa nacional y se explican por la tradición de juegos como las apuestas en el frontón y deportes rurales y por el hecho que en las tres se admiten las apuestas en salones de juegos, en tiendas de apuestas, en bares e Internet frente a otras comunidades más restrictivas como Castilla y León y Cataluña que las limitan a los locales de juego.

¿Y quién es la víctima? El perfil que apunta el anuario del juego señala un hombre de 18 a 34 años con un status medio alto que apuesta de forma cotidiana y en ningún momento se considera jugador. Todas estas personas tienen el vínculo de la afición al deporte y, sobre todo, creen saber de deporte. De esta forma, la apuesta se convierte esencialmente, en una demostración de conocimiento ya sea para la satisfacción propia o para la exhibición ante el círculo social y lo que menos importa en esta tesitura es la recompensa pecuniaria porque su aspiración es simplemente ganar y esa es una satisfacción íntima.