«Mi madre tapó toda la vida a mi padre por vergüenza» María relata la historia de su familia, cuyo progenitor jamás aceptó ser un ludópata MAITE MAYAYO Logroño Martes, 13 noviembre 2018, 08:14

María (nombre figurado) fue una víctima sin saberlo de la ludopatía. Su padre jugó toda la vida pero ni ella ni sus hermanos lo supieron: su madre se encargó de taparlo, porque en aquellos tiempos (desde la década de los 70/80) aquello era un vicio y una vergüenza, nunca una enfermedad. Él murió ya hace unos años pero jamás aceptó que hubiera tenido un problema con el juego.

A María se le ponen los pelos de punta cada vez que salen a la luz las cifras del juego y ofrece su testimonio. «Mi caso fue muy sorprendente porque me enteré ya cuando era adulta y vivía fuera de casa. Nunca jamás lo había imaginado. Un día mi madre lo soltó de repente, era algo que llevaba dentro y lo dijo: que mi padre había jugado toda la vida», explica.

Y entonces relató una historia familiar desconocida para María. Su padre era autónomo, ganaba dinero y su madre reservaba una cantidad a principios de mes para mantener la casa. El resto lo fundía él en las tragaperras y el bingo. María no sospechó nada y comprendía que como autónomo a veces entraba más dinero en casa y otras menos y no le resultó extraño que no pudiera ir a estudiar fuera. «Ella lo tapaba de tal manera que no nos dimos cuenta. Hay que ponerse en la mentalidad de mi madre; para ella no era una enfermedad era un vicio y una vergüenza», recuerda.

María decidió ayudar y recurrió a ARJA, la asociación de ayuda al jugador, pero él nunca acudió porque jamás aceptó que tenía ese problema. «A veces pienso lo que habría pasado si mi padre hubiera tenido acceso a Internet como ahora...».

«Me da rabia y vergüenza que el Estado no se preocupe por el juego igual que hace con el alcoholismo o las drogas. Que veamos a deportistas anunciando juegos y sea tan normal y que en la tele no pueda anunciarse un vino. Esto va a ser un problema muy gordo pero como al Estado no le parece... Bueno, ya lo estará siendo en muchas familias y seguro que también lo estarán tapando».