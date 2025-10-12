Aparece un siluro en una papelera de Logroño

Diego Marín A. Logroño Sábado, 11 de octubre 2025 | Actualizado 12/10/2025 11:06h. Comenta Compartir

En Logroño, en los últimos años, hallar todo tipo fauna en el casco urbano se ha comenzado a normalizar. Un buitre en una ventana, una cabra en la Casa de las Ciencias, un corzo en un área canina de esparcimiento,un zorro de paseo por el barrio Los Lirios, una coneja abandonada en un descampado, un jabalí por Siete Infantes... y, lo último, y quizá más insólito, un siluro en una papelera. En la tarde de este sábado, en la calle Río Lomo de la capital riojana, entre la depuradora de aguas y el Centro Comercial Berceo, ha aparecido este monstruoso pez de agua dulce, catalogado como especie invasora, muerto y depositado en una papelera, como un envase.

Juan José Herce, presidente de la Federación Riojana de Pesca, critica el abandono del ejemplar en plena vía pública como «una irresponsabilidad». «Los ciudadanos no tienen por qué ver eso, además de que se ha llenado la papelera innecesariamente. Es mejor depositarlo en un contenedor de materia orgánica», advierte Juan José Herce. El siluro es un depredador que «come todo lo que pilla, desde barbos y cangrejos hasta se ha visto cómo atacan palomas y perros en las orillas, es muy voraz». Precisamente por eso, porque devoran a la fauna autóctona, es obligatorio, cuando se pesca, darle muerte. «Tienes que matarlo y llevarlo a un contenedor especial, que no hay en ninguna parte de la cuenca del Ebro, aunque también hay quien se lo come rebozado», apunta el presidente de la Federación Riojana de Pesca.

Hay pescadores que intentan pescar siluros en concreto, en busca del ejemplar más grande, como un trofeo. En julio de 2024 el alfareño Sergio Pérez capturó un ejemplar de 2,37 metros en el Ebro, cerca del récord nacional, logrado en Valladolid con uno de 2,5 metros. El siluro aparecido en una papelera de Logroño podría pesar unos 15 kilos y medir un metro, por lo que podría tener unos 5 años. Es posible que algún pescador, en la jornada sabatina, haya capturado al pez y, al no saber qué hacer con él, lo haya depositado en la primera papelera que ha visto al abandonar la zona, ya que al lado hay un aparcamiento gratuito y el río Ebro se encuentra a apenas 200 metros.

Temas

Pesca

Logroño

Ebro