Abandonan a una coneja doméstica en un descampado de Logroño

Abandonada en un descampado de Logroño ha aparecido este martes una coneja doméstica. Al acudir a su trabajo por la mañana un veterinario de ... la clínica Nakuru del barrio Los Lirios ha visto al animal, que llamaba la atención por su blancura, nada que ver con los pardos conejos de campo. Estaba en el solar de la confluencia del paseo del Prior y la calle Mario Vargas Llosa, junto al campus universitario. A su lado, una caja con algo de paja de la que había podido escapar el animal. Rescatado y revisado por los veterinarios de Nakuru, la coneja espera ahora a una familia que la quiera para convertirse en su mascota.

D.M.A.

«Es un conejo doméstico, así que el abandono es claro. Quien lo haya dejado ahí se habrá pensado que era un lugar idóneo por ser un descampado pero podría haber sido cazado por un perro o un zorro, atropellado por un coche o un camión, o incluso morir por la mixomatosis, así que ha sido un acto egoísta: una condena a muerte», advierten desde la clínica veterinaria Nakuru de Logroño. Ahora, eso sí, tiene una segunda oportunidad gracias a estos veterinarios que lo han rescatado. La coneja es joven, de menos de un año, y la especie tiene una esperanza de vida de unos 12. Es dócil, curiosa y está sana.

«Es un conejo enano, una raza seleccionada para ser animal doméstico. Son mascotas con las que poder crear un vínculo igual que con un perro o un gato, y muy cómodos porque no hay que sacarlos a pasear», describen los veterinarios. Los conejos enanos como este que busca familia son muy limpios, pueden vivir sueltos, a excepción de, por su seguridad, cuando se queden solos en casa, entonces es mejor encerrarlos en una jaula. «Hacen sus necesidades en un arenero, igual que los gatos. Y su alimentación en muy sencilla: comen pienso, verdura y heno», explican los veterinarios de Nakuru.

Si alguien está interesado en adoptar al conejo puede ponerse en contacto con Nakuru (calle Río Lomo, 2, en el barrio Los Lirios de Logroño). La única condición es, para que la familia que lo adopte sea la idónea y definitiva, que se haga cargo de los gastos de esterilización, vacunación, desparasitación e identificación del animal mediante microchip, algo que, aunque no es obligatorio en esta especie, los veterinarios lo desean, precisamente, para evitar un nuevo abandono. «Es lo que necesita para poder tener una vida digna, plena y sana. No es por hacer negocio sino para asegurar el compromiso de adopción y evitar nuevos abandonos», aclaran los veterinarios. La coneja aún no tiene nombre, así que los nuevos dueños podrán 'bautizarla'. Y un último consejo, quien esté realmente interesado en adoptar a la coneja que acuda convencido porque el aninal es realmente suave y adorable.