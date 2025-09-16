LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Abandonan a una coneja doméstica en un descampado de Logroño

Abandonan a una coneja doméstica en un descampado de Logroño

Los veterinarios de la clínica Nakuru han rescatado al animal y lo ofrecen en adopción a quien se haga cargo de la esterilización, vacunación, desparasitación e identificación

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:32

Abandonada en un descampado de Logroño ha aparecido este martes una coneja doméstica. Al acudir a su trabajo por la mañana un veterinario de ... la clínica Nakuru del barrio Los Lirios ha visto al animal, que llamaba la atención por su blancura, nada que ver con los pardos conejos de campo. Estaba en el solar de la confluencia del paseo del Prior y la calle Mario Vargas Llosa, junto al campus universitario. A su lado, una caja con algo de paja de la que había podido escapar el animal. Rescatado y revisado por los veterinarios de Nakuru, la coneja espera ahora a una familia que la quiera para convertirse en su mascota.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Sagasta niega la entrada al aula a una alumna que insistía en llevar velo
  2. 2

    Las nuevas ayudas para comprar coche obligan a estar empadronado en La Rioja
  3. 3 Detenido en Logroño por grabar por debajo de la falda a dos menores que esperaban el autobús
  4. 4 Vecinos del Casco Antiguo denuncian «insoportables gritos continuos» este fin de semana
  5. 5 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  6. 6 El catedrático logroñés Fernando Reinares, premio de los Derechos Humanos Adolfo Suárez 2025
  7. 7 Abierto al tráfico el nuevo cruce de Duquesa de la Victoria y Juan XXIII
  8. 8

    Ecologistas en Acción alega contra la nueva planta de biorresiduos de Sotés
  9. 9 Detenido un riojano en Santesteban por molestar a menores y realizar comentarios obscenos
  10. 10 Tres detenidos en Haro, uno con orden de búsqueda, por tráfico de drogas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Abandonan a una coneja doméstica en un descampado de Logroño