ANPE avisa de que quedan 50 plazas de profesores sin cubrir en La Rioja con el curso ya empezado El sindicato reitera a la Consejería su petición de «la modificación del sistema de sustituciones y de la orden de interinos»

Iñaki García Logroño Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:14 Comenta Compartir

La Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza en La Rioja (ANPE) situó este jueves en medio centenar el número de plazas de profesores que se encuentran sin cubrir (de las más de 5.000 con las que cuenta la región) con el curso ya empezado. «La mitad de ellas, más o menos, son parciales», puntualizó Gustavo Navas, presidente y portavoz del sindicato en una rueda de prensa en la hizo balance del comienzo de las clases y en la que reiteró una petición a la Consejería: «Es indispensable, tal y como reclamamos desde hace años, la negociación y modificación del sistema de sustituciones y la orden de interinos».

El balance de ANPE llegó en el mismo día en el que la Plataforma de Interinos de La Rioja (PIR) asegurara que se contabilizan 32 clases en la comunidad autónoma sin docente y que esa falta de profesorado se había extendido a casi todas las especialidades (21, se apuntilla en una nota) y que empieza a afectar igualmente a Educación Infantil. Gustavo Navas, por su parte, enumeró algunas de esas especialidades para las que faltan profesores y entre ellas citó a Informática, Organización y Gestión Comercial, Procesos de Producción Agraria, Sistemas de Aplicaciones Informáticas, Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido... «Muchas de ellas son de Formación Profesional», recalcó el presidente de ANPE.

Para la cara visible del sindicato mayoritario resulta esencial introducir mejoras en el sistema de sustituciones y estabilización de las plantillas. «Proponemos incorporar medidas y procedimientos que permitan un sistema mucho más ágil para encontrar de manera eficaz y rápida al personal», expuso Navas. El objetivo es evitar circunstancias como la de este año en la que alrededor de 500 interinos se sumaron a las clases el mismo día que los alumnos, es decir, el 9 de septiembre. «La incorporación de todos los docentes debe producirse el día 1», reiteró.

Ampliar Gustavo Navas, presidente de ANPE. Irene Jadraque/Sadé Visual

Navas aprovechó su comparecencia para hacer hincapié en otras reivindicaciones. Citó, por ejemplo, la mejora de las condiciones en los puestos itinerantes, la catalogación de los de difícil desempeño y un avance en las condiciones de los equipos directivos y los directores de los equipos de orientación. «Nadie quiere formar parte de esos equipos», lamentó el presidente de ANPE, para el que también resulta importante el reconocimiento de la labor de tutoría. «Todas estas medidas mejorarían notablemente la estabilidad de los claustros, dando continuidad al profesorado de los centros, tal y como reclaman también las familias, y mejorando o posibilitando la continuidad de los proyectos educativos», certificó.

Otro de los puntos que tocó Navas fue la eliminación de la tasa de reposición. «Vamos a seguir exigiéndoselo al Ministerio de Educación con la finalidad de que cada comunidad convoque las plazas que sean realmente necesarias y no solo las del personal que se jubila», expuso. Tal y como se encuentra ahora esta normativa, explicó, resulta «imposible» reducir la tasa de interinidad. En este sentido, ANPE también solicita que se vuelvan a convocar las cincuenta plazas que quedaron sin adjudicar en las oposiciones de verano.

ANPE, además, exige una bajada de ratios en todas las etapas, especialmente en Primaria, donde pide que se establezcan en 20 alumnos, así como una inversión en infraestructuras para la FP en la escuela pública. Al respecto, sus exigencias van en dos sentidos. El primero, la construcción de los centros integrados y el segundo, la modernización de las instalaciones existentes que, en su opinión, se encuentran «saturadas y obsoletas». También el sindicato trabaja en la impantación de la figura de la enfermera escolar y en una mejora de las condiciones laborales del profesorado merced a medidas como la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias, el cobro del verano para los interinos y el aumento del complemento de la carrera profesional.

Normativa marco nacional

A preguntas de los periodistas, Navas se ha referido al uso del velo islámico en los centros escolares tras la prohibición de la entrada de dos niñas al IES Sagasta por portarlo. El presidente de ANPE ha recalcado su «respeto» hacia las determinaciones que tome cada centro al respecto, pero considera que las Administraciones han de establecer una normativa básica que regule aspectos que tienen que ver con derechos fundamentales. «No podemos tirar la pelota al tejado de los docentes y creemos que el Ministerio de Educación debería establecer una normativa marco al respecto», apuntó para explicar que posteriormente las comunidades autónomas podrían añadir los matices que consideraran necesarios.

Navas, por último, cree que esta problemática no se va a extener de otros centros educativos de la comunidad autónoma. «Todos los centros en La Rioja funcionan bien, muchos tienen unas normativas al respecto y son similares a la del Sagasta sin que haya habido problema de ningún tipo», ha concluido.