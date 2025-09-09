LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Urgente Israel ordena la evacuación total e inmediata de toda Ciudad de Gaza ante su nueva ofensiva
Un grupo de alumnos de Infantil, en su primer día de clase en el CEIP Duquesa de la Victoria.

Un grupo de alumnos de Infantil, en su primer día de clase en el CEIP Duquesa de la Victoria. Sonia Tercero

El nuevo curso despega en La Rioja

Mas de 51.000 alumnos han iniciado este martes las clases en la región y algunos de ellos, como los del CEIP Duquesa de la Victoria, han disfrutado de un recibimiento diferente

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:04

La de este martes era una jornada marcada en rojo por padres e hijos. Por adultos y menores. Tocaba volver a clase y revivir ese primer día protagonizado por los nervios, en algunos casos, y las ganas, en otros. Una rutina que se repite año tras año y que, en lugares como el CEIP Duquesa de la Victoria, han querido afrontar de un modo diferente. Para ello (ya lo hicieron el año pasado), todo el personal docente se ha disfrazado y, en esta ocasión, han elegido hacerlo de miembros de una aerolínea para ser testigos del despegue de un nuevo curso.

Más de 51.000 alumnos se han embarcado este martes en el vuelo escolar de este año: segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Un curso que arranca con dos decretos como novedades principales, el de convivencia y el del cambio de currículo para que materias como Lengua o Matemáticas ganen más peso, y con una queja mayoritaria por parte de los sindicatos: que además de los alumnos, este martes se hayan incorporado a las aulas alrededor de 500 interinos.

Para los más pequeños ninguno de esos dos asuntos les quita el sueño. Sí lo ha hecho, tal y como han indicado los padres, los nervios del regreso a las aulas, de volver a ver a sus amigos, de reencontrarse con sus profesores... Para otros, la de este año era su primera toma de contacto con las aulas y, como no podía ser de otra manera, no han faltado los lloros, las caras de susto y ese abrazo eterno a los padres antes de entrar a clase. Lo normal en el inicio de un nuevo curso. Abróchense los cinturones que el vuelo acaba de comenzar.

En actualización

La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

