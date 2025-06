Acampada por Palestina, pero también por Toribio

Desde el pasado miércoles 4 de junio, un grupo de activistas pasa día y noche frente a la Delegación del Gobierno, en el Espolón, « ... hasta que se termine, de una vez por todas, el genocidio en Palestina». Durante la tarde este lunes, lo harán también por el secuestro del riojano Sergio Toribo y de los otros once tripulantes del barco Madleen, por parte del ejército israelí cuando navegaban hacia a la Franja de Gaza.

Si bien ninguno de los activistas conocía personalmente a Toribio, todos los presentes en la acampada sabían que «esto podía suceder», ha explicado Iñaki Muñoz, uno de los organizadores de esta iniciativa. «No es la primera vez se han generado bastante flotillas de la libertad y todas han acabado o aisladas, o sitiadas, o secuestradas o bombardeadas, como ocurrió en la última en aguas internacionales frente a Malta. Esto era crónica de una muerte anunciada; ya estaban advirtiendo de que efectivamente iban a tener problemas y al final los han tenido», ha señalado.

Además de Toribio, entre los doce tripulantes se encuentran la sueca Greta Thumberg, una de las activistas más conocidas del planeta, la eurodiputada francesa Rima Hassan y otros nueve ciudadanos de diferentes nacionalidades, algo que quizá agilice el procedimiento de liberación de la Flotilla. «Si pienso desde la perspectiva de la política internacional y exterior de los países de Europa, diría que influye, porque realmente hay elementos que son importantes y no pueden jugar con ellos. Ojalá no me equivoque y el hecho de que estén esas dos personas ahí –Thumberg y Hassan– suponga una rápida solución, no solo de ese problema, sino de todo el problema», ha explicado Muñoz.

Esta tarde, a las 19.00 horas, Muñoz y el resto de activistas alzarán la voz por Sergio Toribio, por la Flotilla de la Libertad y, como no, por el pueblo palestino y «por los más de 16.000 niños que han asesinado de forma cruel y miserable», frente a la Delegación del Gobierno.