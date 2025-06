Degustación de sopa de piedras y agua no potable en San Bernabé

Sopa de piedras y agua no potable. Esa ha sido la de gustación que se ha ofrecido en la mañana de este lunes en El ... Espolón de Logroño en apoyo a Palestina. Las entidades Amistad por Palestina La Rioja y Acampada por Palestina La Rioja, que protestan por la guerra de Gaza, desde el pasado 4 de junio frente a la Delegación del Gobierno han organizado un nuevo acto simbólico y reivindicativo. En el Día de La Rioja y en plenas fiestas patronales de San Bernabé, cuando coincidían en la misma mañana siete de gustaciones y un concurso de ranchos en la ciudad, el contrapunto ha sido este acto que pretendía concienciar sobre el hambre que están sufriendo en Gaza. Y no ha sido algo sin sentido. Todo lo contrario. Si en San Bernabé celebramos la victoria Logroño ante el sitio al que nos sometieron los franceses en 1521, esta de gustación simulada pretendía hacer ver el asedio que están sufriendo ahora, igualmente, los palestinos por parte de Israel.

Iñaki Muñoz, portavoz de la protesta que se lleva a cabo en Logroño a favor de Palestina, explica que «en 1521 los logroñeses sintieron hambre, guerra, y lo conmemoramos, pero algo parecido están sufriendo ahora en Palestina, una invasión». «Están utilizando el hambre como arma de guerra», apunta Iñaki Muñoz. Así, la ración de sopa de piedras y el vaso de agua no potable supone la otra cara de las apetitosas gustaciones de las fiestas, algunas a escasos metros, como la de calamares de la Peña Aster. «Allí no es que abunden los alimentos apetitosos, directamente no los hay. Que en pleno siglo XXI haya gente que muera de sed y hambre porque hay alguien que impide que lleguen alimentos es muy grave», declara Muñoz.

En Espolón hubo quien hizo cola pensando que realmente había una de gustación y se encontró de bruces con la realidad: no había nada que poder comer ni beber. Y es que se anunciaba como un 'Menú gaza'. Esa era la intención, el golpe de efecto. «Un menú gaza, si piensas un poco, ya sabes lo que es en estos momentos. Esa es la sorpresa», subraya Muñoz.

Ampliar Raquel Ramírez muestra las cazuelas llenas de piedras. D.M.A.

«Secuestro»

En cuanto al abordaje del Ejército de Israel sobre el barco de la Flotilla de la Libertad en el que viaja el activista riojano Sergio Toribio junto a Greta Thunberg y otras personas, Muñoz lo ha calificado como «secuestro». «Como todas las marchas para llevar alimentos a Gaza, todas están siento cortadas y eliminadas, incluso bombardeas en aguas internacionales. Ojalá, por el hecho de estar Greta Thunberg y el riojano Sergio Toribio, sirva para que la gente se acerque y se sensibilice con que lo que se está cometiendo allí es un genocidio», expone Muñoz, y reclama la liberación de los detenidos.