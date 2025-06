La familia del riojano Sergio Toribio, «preocupada, pero con la esperanza de verle pronto» en su casa logroñesa

Entre la preocupación y la esperanza. El hogar logroñés de los Toribio ha amanecido esta mañana, Día de La Rioja, con el impacto de una ... noticia tan esperada como inquietante tras conocer que el 'Madleen', el velero de la Flotilla de la Libertad, en el que viajaba su hijo y hermano, Sergio Toribio, rumbo a la Franja de Gaza había sido interceptado por el Ejército israelí, que, tras abordar el barco, había procedido a la detención del riojano y los otros once activistas, entre otros la sueca Greta Thumberg, la eurodiputada francesa Rima Hassan, además de otros cinco ciudadanos galos, un brasileño, un turco, un neerlandés y un alemán.

«Estamos preocupados, claro, sobre todo mi madre, porque nuestros padres son ya mayores», ha explicado, en declaraciones a Diario LA RIOJA, Raquel Toribio, quien confía en el pronto retorno a casa de su hermano.

«No sabemos nada de él desde que les abordaron, sí que estuvimos en contacto mientras estaban en el barco, pero ya nos dijo que en cuanto fueran a interceptarlos iban a tirar los teléfonos al mar», explicaba Raquel, sobre un teléfono que, de hecho, dejó de funcionar a las dos de la madrugada, según ha podido comprobar este periódico.

Sergio Toribio ya avanzó el pasado viernes en estas mismas páginas sus temores sobre las casi nulas posibilidades de éxito de la misión humanitaria y pacífica -«El ministro de Defensa israelí ya ha dicho que va a alzar un bloqueo y, de hecho, ha designado una unidad específica para bloquear el Madleen, incluso en aguas internacionales, donde no tiene jurisdicción alguna, como tampoco la tiene en las palestinas. Él ha dicho que si no respetamos el bloqueo nos interceptarán y nos detendrán»- aseguraba el riojano desde la cubierta del velero, sometido desde el martes pasado a una intensa vigilancia por parte de tres drones israelíes.

Por ello, Raquel Toribio ya se había tratado de poner en contacto con antelación con el Gobierno de España y con la embajada española en Israel. «El día 4 escribí tanto al Ministerio de Exteriores como a la embajada de España en Israel, pero como no había obtenido respuesta alguna el domingo les llamé por teléfono y desde la embajada me aseguraron que se ponían en marcha porque no tenían conocimiento de que hubiera ningún español en el barco», explicaba la riojana, que esta misma mañana ha podido hablar con el cónsul. «Me han dicho que el gobierno israelí se ha comprometido a que su integridad física no peligre y que iban a intentar visitarlos en la cárcel si es que lo se lo permitía el Ejecutivo de Israel. Me han dicho en la embajada que el ejército israelí estaba trasladando al puerto de Ashdod y que tanto el cónsul como la embajadora, Ana María Salomón Pérez, están tratando de que les dejen visitar a mi hermano».

Raquel Toribio, pese a la inquietud, muestra su confianza en una pronta y feliz resolución del caso. «Yo he estado hablando estos días con un abogado de la organización y me ha dicho que normalmente se les suele dar la opción de ser deportados a su país según los cogen en el barco, pero que como probablemente todos dirían que no, que lo esperable es que los metan en la cárcel y sean sometidos posteriormente a un juicio rápido, con lo que en tres o cuatro días o una semana mi hermano pueda estar ya camino a España». Con el foco mediático sobre el caso, la esperanza de la familia logroñesa permanece casi intacta: «No pinta mal porque son europeos, eso me han dicho», añade Raquel que insiste en pedir a las autoridades españolas que «se muevan rápido, que presionen y que velen porque estén bien. El Gobierno de Israel ha hecho lo que considera que tenía que hacer, que es no dejar entrar nada en Gaza, pero mi hermano y los demás son voluntarios y activistas por la paz, nada más».