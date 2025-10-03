Trump extiende el ultimátum de Hamás hasta el domingo y le advierte de que «se desatará el infierno» si no acepta el plan de paz

Cuando el pasado lunes Donald Trump presentó su plan de paz para Gaza, una hoja de ruta de 20 puntos que supone la desaparición de ... Hamás, dio «tres o cuatro días» al grupo islamista que gobierna Gaza para responder a su propuesta. Ese ultimátum va llegando a su final y los integristas que combaten a Israel en la Franja aún no han tomado una decisión. De hecho, han solicitado que el plazo se extienda para analizar todos los puntos y presentar sus alegaciones, y Trump ha decidido concederles hasta el domingo para que hagan pública su postura.

El presidente estadounidense ha anunciado ese aplazamiento en su cuenta de la red social Truth: «Se debe llegar a un acuerdo con Hamás antes del domingo a las 6 pm, hora de Washington D. C», ha escrito. Eso son las 00:00 horas del lunes en España. «Si no se alcanza el acuerdo en esta ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un infierno como nadie ha visto antes contra Hamás. HABRÁ PAZ EN ORIENTE MEDIO, DE UNA FORMA U OTRA», ha amenazado.

Trump ha acusado a Hamás de ser «una amenaza despiadada y violenta durante muchos años en Oriente Medio» que culminó con la masacre del 7 de octubre en Israel, cuando mató «a bebés, mujeres, niños, ancianos y muchos jóvenes, hombres y mujeres, niños y niñas, que se preparaban para celebrar su futura vida juntos». El resultado de esa barbarie, añade el político republicano, ha sido la muerte de 25.000 «soldados» de Hamás. «Los demás están rodeados y ATRAPADOS MILITARMENTE, esperando a que yo dé la orden de 'VAMOS' para que sus vidas sean rápidamente extinguidas», ha añadido, subrayando que su propuesta es bien conocida por todo el mundo y «cuenta con el apoyo de las grandes y ricas naciones de Oriente Medio». Como contrapunto, añade que su propuesta también incluye el perdón y que «el resto de combatientes serán perdonados».

En cualquier caso, el plan de paz que el mandatario americano ha propuesto para resolver el eterno conflicto palestino-israelí supone la disolución de Hamás. El pasado lunes ya avanzó que «los terroristas pueden irse por las buenas o por las malas», una idea que ahora recalca. «Sabemos quiénes sois y dónde estáis, os cazaremos y os mataremos», les avisa.

Trump también se dirige a los «palestinos inocentes» para pedirles que busquen lugares seguros en los que guarecerse dentro de Gaza y les promete que «serán cuidados por quienes esperan para proporcionar ayuda».