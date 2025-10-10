LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen difundida por una brigada blindada sobre la salida nocturna de sus tanques hacia una segunda línea de despliegue. 188 Brigada Blindada

EE UU envía tropas a Israel y confirma que el ejército hebreo ya se ha replegado

Tras el alto el fuego, los militares reabren el paso de Rafah y varias rutas interiores mientras los palestinos comienzan a regresar a la capital de la Franja para encontrarse con una ciudad en ruinas

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:17

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha confirmado que las Fuerzas de Defensa de Israel han completado su retirada a la nueva línea de ... despliegue descrita en el plan de paz para Gaza. «El plazo de 72 horas para liberar a los rehenes ya ha comenzado», ha añadido por su parte el enviado especial de Donald Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff.

