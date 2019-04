Cantabrana se despide de la política por «motivos de salud» El portavoz de Podemos en el Parlamento de La Rioja anuncia esta decisión a través de una carta a los medios de comunicación en la que explica los motivos LA RIOJA Logroño Lunes, 22 abril 2019, 23:24

Germán Cantabrana, el portavoz de Podemos en el Parlamento de La Rioja, ha dicho adiós este lunes a la política unos minutos después de las diez y veinte de la noche a través de una carta enviada a los medios de comunicación en la que explica los motivos de su despedida en plena campaña electoral.

«Hace unas semanas de mi última intervención parlamentaria: la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de La Rioja. Es el primero participado por la ciudadanía gracias a un Pleno Ciudadano en el que puse todo mi empeño para que la sociedad civil hiciera aportaciones como un Grupo Parlamentario más. Terminaron aceptandose diez propuestas en el texto definitivo. Un Estatuto que incluye el referéndum para que los riojanos y riojanas sean los que sancionen definitivamente las modificaciones que se realicen en la Ley más importante para La Rioja, que recupera la figura de la Defensoría del Pueblo Riojano y añade una relación de los derechos y deberes de los riojanos. Un Estatuto menos de partidos y más de la gente», inicia el texto.

«Salí satisfecho considerando que había cumplido la promesa que hice en 2015. «Prometo el cargo para poner las instituciones al servicio de la gente.», valora y recuerda.

Asegura que ha «procurado ser un diputado cercano y accesible a la ciudadanía, escuchando y transmitiendo confianza a quiénes me paraban por la calle». Afirma que ha «defendido en el Parlamento iniciativas que me han ofrecido ciudadanos anónimos con el mismo cariño y atención que las de mi grupo. He parado un Pleno para acercarme a las personas afectadas por una Proposición para saber que querían que votáramos en pro de su futuro. Quedo satisfecho de haber sido un Cartero del Cambio».

«Alguien me dijo que este iba a ser el mejor trabajo de mi vida. Tenía razón», apunta y añade que «en los cuatro años en los que he representado a los riojanos y riojanas han sido los más apasionantes de mi vida. He disfrutado de esta labor y he compartido grandes momentos con la gente que ha peleado a mi lado».

«Me ilusioné en este Proyecto pensando que había demasiada gente callada, sentada en el sofá o quejándose en los bares. Que había que coger la bandera e intentar tomar el cielo por asalto. Desde luego no vine a Podemos a guardar silencio y ser sumiso ante los poderosos. Ni siquiera antes los «poderosos» de mi partido si estos pretendían acallar mi ética o las normas que habíamos asumido», apunta. «No entré en Podemos para convertirme en un político profesional. Firmé un Compromiso Ético que me limitaba a dos legislaturas y sabía que tenía fecha de caducidad, pero en estos cinco años, como decía una buena amiga nos hemos dejado aspectos esenciales de nuestras vidas con un coste a nivel físico, psicológico y familiar bastante alto», asegura.

Añade que en su caso «este coste ha sido superior y, ahora que tengo los conocimientos y experiencia que el cargo requiere, el partido ha decidido saltarse sus propios estatutos, incumplir la Constitución y poner a dedo unos candidatos menos preparados pero dispuestos a mirar hacia otro lado y a cumplir órdenes ilegitimas».

Confiesa que «le hubiera gustado seguir un tiempo más política y cumplir mi compromiso con los riojanos y riojanas mi cuerpo ha dicho ¡basta!». En esta carta, en la que hay mucho contenido personal, el portavoz también detalla que padece «una Enfermedad Rara, una arteriopatía cerebral que ante situaciones de estrés se agrava profundamente».

«Padezco una Enfermedad Rara, una arteriopatía cerebral que ante situaciones de estrés se agrava profundamente»

«Llevo mucho tiempo discutiendo con mis médicos, que me aconsejan constantemente que abandone la primera línea de la política pese a lo que disfruto este mundo. Esta enfermedad produce crisis con dolores incapacitantes y otros efectos adversos que se han multiplicado últimamente», explica. «Esto me coloca en una situación indeseada y difícil. Tengo claro que el nivel de estrés por los continuos ataques internos ha perjudicado gravemente mi salud y, muy a mi pesar, debo tomar la decisión de dejar la política al acabar la legislatura. La alternativa es una calidad de vida horrible, conviviendo con el dolor y con un alto riesgo de infartos cerebrales. De hecho, ahora mismo me encuentro de baja médica. Por lo tanto, acabaré la legislatura y volveré a mi puesto de trabajo. Me temo que cuatro años recibiendo ataques, en lugar de apoyo, por parte de los miembros de mi partido es demasiado».

Cantabrana, que hace unos quince días había decidido impulsar 'Ganar La Rioja' (una plataforma con la que concurrir a las urnas y optar al Gobierno regional, según explicaba entonces), ha tomado la decisión de no presentarse «a ningún cargo público en las siguientes elecciones ni a postularme al malhadado Consejo Autonómico, que solo se convocará cuando el partido considere que no hay oposición a que lo gane quien lo tiene que ganar y ya controla en las sombras».

«Podemos agoniza, pero solo es una herramienta, así que luchad y sonreíd… porque ¡Sí Se Puede!»

Tras repasar en este escrito algunos de los que considera momentos de «dinámicas tóxicas» y «en los que se le asegura que se le ha hecho mucho daño...», sí reconoce que «ha habido grandes compañeros y compañeras, personas que creían en el espíritu del Cambio y que han trabajado y peleado por lograrlo. Gente con la que he compartido grandes momentos, alegrías inmensas, con la que nos hemos dado abrazos sinceros, tremendos éxitos y también algún que otro fracaso».

Y deja unas líneas para el agradecimiento: «No puedo despedirme sin agradecerles todos estos momentos, su ayuda, su esfuerzo y su apoyo. ¡¡Gracias, compañeros y compañeras!!»

«Podemos agoniza, pero solo es una herramienta, así que luchad y sonreíd… porque ¡Sí Se Puede!», concluye.

Lo que no aclara Cantabrana es si dejará también la militancia del partido.