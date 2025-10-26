LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una persona utiliza su teléfono móvil como linterna en un ultramarinos en Valencia el día del apagón. EFE

Seis meses del apagón aún sin culpable

Sin explicación técnica ni responsable identificado que pague las indemnizaciones, será la justicia la que las determine

Cristina Cándido
Edurne Martínez

Cristina Cándido y Edurne Martínez

Madrid

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:04

Comenta

Sin culpable no hay quien pague las indemnizaciones, más allá de los seguros que cada empresa y familia tuvieran contratados el día del apagón. El ... 28 de abril el mayor corte eléctrico de la historia reciente dejó sin luz a todo el país y hasta ahora ninguno de los informes publicados se atreven a determinar un responsable. El martes se cumplen seis meses del cero energético y en este periodo se ha evolucionado en varios aspectos técnicos, pero las reclamaciones de miles de afectados siguen sin resolverse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Calzados Ebro cierra a fin de mes su tienda de la calle Chile en un proceso de liquidación ordenada
  2. 2 Los defensores del Rioja se ponen la capa
  3. 3 Localizado el conductor que atropelló a una mujer en patinete en avenida de Madrid
  4. 4 El marcador | Los resultados de la jornada
  5. 5 San Román amplía su museo al aire libre
  6. 6 Rescatado un hombre de debajo del puente de la AP-68, a la altura de Cenicero
  7. 7

    La ampliación de plazas de Enfermería duplica el número de alumnos riojanos
  8. 8

    Regreso al seminario de Albelda
  9. 9

    Felicitaciones, críticas por los hospitales y hurtos de escolares, en el Teléfono del Lector
  10. 10 «Este colectivo es pequeño en enfermos, pero muy grande en necesidades»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Seis meses del apagón aún sin culpable

Seis meses del apagón aún sin culpable