Beatriz Corrdor, presidenta de Redeia EP

El refuerzo del sistema tras el apagón ya supone un sobrecoste de casi 400 millones

Corredor niega que se encuentre en riesgo la seguridad del suministro pero desliza que el modo reforzado representa «mayores ingresos« para los generadores obligados a controlar la tensión

Cristina Cándido

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:50

Comenta

El modo «reforzado» del sistema eléctrico con el que opera Red Eléctrica tras el apagón del pasado 28 de abril que afectó de forma masiva ... a la Península Ibérica ha supuesto un sobrecoste de 371 millones de euros hasta el 30 de septiembre, según las estimaciones de Red Eléctrica. Así lo ha confirmado este jueves la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, en su intervención en la XII edición del Foro Solar organizado por UNEF en Madrid.

