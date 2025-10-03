Los expertos europeos minimizan la culpa de las renovables en el apagón y apuntan a la gestión de la red

El gran apagón que sufrió la Península Ibérica el pasado 28 de abril fue el incidente más grave ocurrido en los últimos 20 años ... y el primero que sucede por estas causas en todo el mundo. La red europea de gestores eléctricos, Entso-e, publicó este viernes las conclusiones del informe factual en el que aseguran que la sobretensión en el sur del país desencadenó una cascada de pérdidas de generación que provocó el descenso de la frecuencia del sistema eléctrico de España y Portugal.

Una conclusión que los diferentes informes publicados por Red Eléctrica, las compañías y ciertos grupos de expertos ya habían enumerado, pero concretan que es el más importante de estas características de la historia reciente. Para tener mayor detalle sobre las causas originarias del apagón, cómo se controló la tensión, el comportamiento de los diferentes actores durante el incidente y las recomendaciones para evitar otros apagones, el panel de expertos se da de plazo hasta abril de 2026, cuando publicará su informe final.

Los expertos apuntan a que lo importante no es si hay más o menos porcentaje de renovables en el sistema. «No hay debate en ese punto», aseguró este viernes el director del consejo de Entso-e, Damian Cortinas, en un encuentro con los medios. El experto destacó que las condiciones del sistema el día del apagón eran «de un típico día de primavera», con alto suministro de energía renovable, sobre todo solar y eólica. Hubo un excedente de más de 10.000 megavatios (MW) en el suroeste de la Península y exportaron parte a Portugal, Francia y Marruecos.

Sin embargo, esto no supone «bajo ninguna óptica» que las renovables fueran las causantes, sino hay que poner el foco en la falta de control de tensión de la red. Es decir, hubo una inédita serie de «sobretensiones en cascada» nunca vista hasta ahora que hizo que el apagón se propagara con una «extrema rapidez» que solo pudo ser parada en la frontera con Francia. «La magnitud del voltaje debe resolverse de manera local, cerca de donde surge el problema», apuntan desde Entso-e.

Cortinas destacó la dificultad para investigar el incidente, tanto por su naturaleza pero también por la falta de colaboración e incluso falta de transparencia de las empresas implicadas en el apagón. No es la primera vez que Entso-e apunta al reto que les estaba suponiendo recabar información, pero en el informe de este viernes critican que han enviado más de cien cartas y que tres meses después no se ha obtenido la información necesaria.

Guerra de informes

Las conclusiones del informe factual de Entso-e llega tres meses después de la 'guerra' de informes del Gobierno, Red Eléctrica y las compañías eléctricas. Mientras que el análisis de Moncloa -el primero que vio la luz- apuntó a un fallo de origen «multifactorial» para señalar a partes iguales al operador del sistema y a las compañías generadores como responsables del cero energético, el resto de estudios se han limitado a acusar a la parte contraria. Todo, ante la avalancha de reclamaciones que los clientes han interpuesto hacia las principales energéticas, especialmente, Iberdrola, Endesa y Naturgy, que están a la espera de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como organismo independiente, publique el documento definitivo e imparcial para reclamar las indemnizaciones pertinentes.

El Ejecutivo señaló un posible error de planificación de Red Eléctrica (con un 20% de capital público) para ese día pero también al mal funcionamiento aparentemente «anómalo» de las centrales que deberían haber ayudado a controlar esa tensión. Por su parte, los principales argumentos del informe de Redeia (la matriz de Red Eléctrica), contradicen al Gobierno, defendiendo que la programación era adecuada y que los recursos que se solicitaron a las centrales no se prestaron de forma efectiva insistiendo en la desconexión por mal funcionamiento de una planta fotovoltaica situada en la provincia de Badajoz. Y las eléctricas concluyen que el cero energético fue un fallo de control de tensión que se hubiera evitado si el 28 de abril se hubiese acoplado más generación convencional por parte de REE. Así lo recoge tanto el informe de Aelec (la principal asociación de las empresas de energía eléctrica) como un segundo estudio encargado por Endesa e Iberdrola al Instituto de Investigación Tecnológica (ITT) de la Universidad Pontificia Comillas que no solo analiza las oscilaciones del día 28 sino también los incidentes que sufrió la red la semana anterior al colapso eléctrico.