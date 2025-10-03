LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Varias personas caminan por un paso subterráneo del Metro de Madrid tras el apagón. EP

Los expertos europeos minimizan la culpa de las renovables en el apagón y apuntan a la gestión de la red

El panel de Entso-e publicarán antes de abril otro informe final con el origen del incidente, «el más grave en 20 años y el primero que ocurre por estas causas en el mundo»

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:00

El gran apagón que sufrió la Península Ibérica el pasado 28 de abril fue el incidente más grave ocurrido en los últimos 20 años ... y el primero que sucede por estas causas en todo el mundo. La red europea de gestores eléctricos, Entso-e, publicó este viernes las conclusiones del informe factual en el que aseguran que la sobretensión en el sur del país desencadenó una cascada de pérdidas de generación que provocó el descenso de la frecuencia del sistema eléctrico de España y Portugal.

