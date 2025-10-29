LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica. EFE

Redeia gana un 4,6% menos e invierte un 50% más en redes para reforzar el sistema tras el apagón

La matriz de Red Eléctrica obtuvo 390 millones de enero a septiembre también motivado por el efecto de la venta de Hispasat a Indra

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:44

Comenta

Redeia, empresa matriz de Red Eléctrica (REE) y controlada al 20% por el Estado, lleva en el foco mediático y social desde que hace seis ... meses se produjera el gran apagón en España. La compañía presidida por Beatriz Corredor presentó este miércoles sus resultados hasta septiembre y desveló que la compañía ha ganado un 4,6% menos que en el mismo periodo de 2024, hasta sumar 389,8 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerta a una mujer en su domicilio de Logroño
  2. 2 El desaparecido en Navarrete manda un vídeo a la familia, que no retira la denuncia
  3. 3 El kamikaze de la AP-68 conducía borracho, sin permiso y con un vehículo robado
  4. 4 Prisión provisional sin fianza para el kamikaze de la AP-68
  5. 5 La empresa riojana Aresol y la canadiense Ecolomondo construirán cuatro plantas de pirólisis de neumáticos en la UE
  6. 6 La víctima tenía un corte en el cuello y otro en el corazón que descartan el suicidio, afirman los forenses
  7. 7 UAGR: «Peligra el sector vitivinícola y muchas explotaciones ya están en bancarrota»
  8. 8

    La SD Logroñés se topa con la calidad del Racing
  9. 9 Josep Martínez, portero español del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  10. 10

    La gripe aviar llega a Navarra y cunde la preocupación en las granjas riojanas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Redeia gana un 4,6% menos e invierte un 50% más en redes para reforzar el sistema tras el apagón

Redeia gana un 4,6% menos e invierte un 50% más en redes para reforzar el sistema tras el apagón