LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Patrulla Águila. AGA

España se juega su posición en la defensa europea por falta de estrategia de país y capital humano

Una industria estancada y con problemas de talento amenazan con hacer descarrilar la oportunidad de crear gigantes en la UE

José A. González

José A. González

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:15

Comenta

La industria de la defensa ha pasado en pocos meses de ser un asunto periférico a ocupar el centro de la estrategia de los estados. ... La guerra de Ucrania, el rearme europeo y la presión geopolítica han convertido al sector en un eje de política industrial. La magnitud del giro se mide en cifras: la Unión Europea quiere movilizar hasta 800.000 millones de euros de aquí a 2030 para reforzar su autonomía militar y tecnológica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparece un siluro en una papelera de Logroño
  2. 2 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  3. 3

    Cáncer infantil, un «tsunami» que cambia vidas
  4. 4

    Puerta 19: una carta muy casera pensada para compartir
  5. 5 El marcador | Los resultados de la jornada
  6. 6 Calvo Sotelo, la peatonal convertida en pasarela
  7. 7

    La aventura yihadista de la familia Allain
  8. 8

    Logroño no opta a los fondos EDIL por criterios técnicos y los 3,7 millones de La Rioja se van a Calahorra
  9. 9

    La plantilla de Crown irá a la huelga para reclamar condiciones «como en Sevilla»
  10. 10

    Marcha senderista a favor de Faro en Nieva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja España se juega su posición en la defensa europea por falta de estrategia de país y capital humano

España se juega su posición en la defensa europea por falta de estrategia de país y capital humano