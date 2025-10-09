LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EP

Indra negocia unirse a Leonardo para captar contratos europeos y toca máximos en Bolsa

Las compañías pujarán por hacerse con proyectos millonarios de ciberseguridad en un momento de oro para las inversiones en defensa

J. A. G.

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:33

Comenta

Indra ha tocado hou su máximo en Bolsa tras cerrar la sesión con las acciones a 41 euros, casi el triple que su valor de ... hace un año. La compañía española de defensa y el grupo italiano Leonardo están valorando crear una 'joint venture' de ciberseguridad para pujar por los grandes contratos europeos que puedan surgir en este ámbito, según adelantó Cinco Días y confirmaron ayer fuentes al tanto de la situación a este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  2. 2 El Mercadona de Villamediana ya tiene fecha de apertura
  3. 3

    Adiós al Brieva, un clásico de la noche logroñesa
  4. 4

    Garnica propone a su plantilla parar un día a la semana hasta final de año por la caída de pedidos
  5. 5 ¿Tienes algo roto en casa? Esta gente te lo arregla (gratis) mañana
  6. 6 Cómo conseguir los bonos de lectura de 10 euros par alas librerías riojanas
  7. 7 La empresa navarra Frilac adquiere la firma riojana Sercal 10 y la actividad de Domingo Navajas
  8. 8

    Una gigantesca explosión en una fábrica de armamento deja varios muertos en Tennessee
  9. 9 Faro inaugura su nueva sede en Logroño, «para trabajar más y mejor» por las familias de menores con cáncer
  10. 10 Logroño bajará medio punto el IBI pero agua y basuras vuelven a subir otro 2,7% en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Indra negocia unirse a Leonardo para captar contratos europeos y toca máximos en Bolsa

Indra negocia unirse a Leonardo para captar contratos europeos y toca máximos en Bolsa