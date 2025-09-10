Las energéticas redoblan la presión para que la CNMC mejore la tasa de retribución a las redes

La saturación que sufren las redes eléctricas españolas, con el 83,4% de la capacidad para nueva demanda en las líneas de media y ... baja tensión colapsadas, ha dado argumentos a las grandes energéticas para perseverar en su presión sobre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que mejore la tasa de retribución de las redes en España. La propuesta del regulador de subir del 5,58% actual al 6,5% para el periodo 2026-2021 no sentó bien en el sector, que reclama llegar, al menos al 7,5% en línea con otros países del entorno para evitar una fuga de inversiones y un frenazo en el desarrollo de la red nacional.

«La señal que nos está dando el regulador a los regulados es que no quiere mejorar las redes», afirmó esté miércoles el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle asergurando que el 92% de los nudos de su empresa están copados. «Esta es la realidad. Por eso de cada 100 MW que se nos pedían dábamos 10 MW», enfatizó este miércoles en un foro energético de elEconomista.

En esta misma línea, el consejero delegado de Endesa José Bogas reiteró que la propuesta de la CNMC «no se ajusta a los valores de mercado europeo y está muy alejada de las tasas de otros sectores regulados como el aeroportuario y las telecomunicaciones e introduce unos niveles de riesgos muy elevados que desincentivan la inversión».

Los directivos de ambas compañías se han referido al «enorme esfuerzo inversor» que han llevado a cabo en España pero reiteran la necesidad de un marco regulatorio estable en un momento crucial para el sector tras el apagón de abril que puso al descubierto la vulnerabilidad de la red. Las restricciones técnicas que está aplicando el Red Eléctrica para reforzar el sistema está multiplicando otro efecto indeseado: la falta de demanda firme y la red insuficiente para inyectarla ha provocado que el porcentaje de energía renovable se desecha porque no puede ser integrada escale hasta cotas históricas.

«Necesitamos un marco retributivo que atraiga inversiones. La tasa actual y la propouesta de nueva metodología de dicha activa no refleja ni el riesgo de esta actividad ni la ambición que exige esta transformación. Necesitamos un modelo más alineado con el resto de países de nuestro entorno que permita atraer capital y talento para reforzar nuestra infraestructuras. Esto es fundamental», recalcó Bogas.

Todo, al mismo tiempo en el que el pulso por las nucleares entre las eléctricas propietarias y el Gobierno se encuentra estancado. Tanto Iberdrola como Endesa confirmaron que las titulares están disponibles para conversar con el Ministerio para la Transición Ecológica sobre una revisión del calendario de cierre. A juicio de Ruiz-Tagle, «sería una locura cerrar Almaraz y dejar abiertas las otras cinco».

En su intervención en este foro, Bogas certificó el «consenso» que existe entre todas las titulares de las tres líneas rojas que exige el Ejecutivo para pedir una prórroga nuclear -que se garantice el suministro, que no suponga un coste adicional y que contribuya a la seguridad. «Creemos firmemente que la nuclear puede, incluso mejorando el esquema económico actual, cumplir esos objetivos con el objetivo de garantizar la transición energética», explicó Bogas.