LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Torre de electricidad de alto voltaje en Barcelona Reuters

Las energéticas redoblan la presión para que la CNMC mejore la tasa de retribución a las redes

Iberdrola y Endesa reiteran la necesidad de un marco regulatorio estable en un momento crucial para no ahuyentar las inversiones

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:50

La saturación que sufren las redes eléctricas españolas, con el 83,4% de la capacidad para nueva demanda en las líneas de media y ... baja tensión colapsadas, ha dado argumentos a las grandes energéticas para perseverar en su presión sobre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que mejore la tasa de retribución de las redes en España. La propuesta del regulador de subir del 5,58% actual al 6,5% para el periodo 2026-2021 no sentó bien en el sector, que reclama llegar, al menos al 7,5% en línea con otros países del entorno para evitar una fuga de inversiones y un frenazo en el desarrollo de la red nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El uso del velo islámico enfrenta a familias del Sagasta con la dirección
  2. 2 San Mateo 2025 incluye más de 300 actos festivos, con un «salto cualitativo en la oferta musical»
  3. 3

    El nuevo curso despega en La Rioja
  4. 4 Tasa de basuras, seguridad, la Terraza... en el Teléfono del Lector de hoy
  5. 5 Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí»
  6. 6 Úrsula Corberó anuncia su embarazo: «Esto no es IA»
  7. 7 Los Calis actuarán en Logroño durante las fiestas de San Mateo
  8. 8

    El ERE de extinción de CMP Automotive se ejecuta ya para unos 80 trabajadores
  9. 9

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza
  10. 10

    Ayuntamiento de Logroño y Parque de Servicios llegan a un acuerdo de horas extra tras casi dos años de conflicto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las energéticas redoblan la presión para que la CNMC mejore la tasa de retribución a las redes

Las energéticas redoblan la presión para que la CNMC mejore la tasa de retribución a las redes