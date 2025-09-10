LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sede del Tribunal General de Justicia y del Tribunal de Justicia de la UE, en Luxemburgo. DPA

La Justicia europea avala que el gas y la nuclear sean consideradas inversiones sostenibles

La Comisión Europea propuso esta medida en febrero de 2022 debido a las presiones de Francia, que quería que las inversiones verdes fueran a parar a sus centrales nucleares

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:33

La energía nuclear y el gas pueden ser consideradas inversiones sostenibles. Es la decisión a la que ha llegado este miércoles el Tribunal General de ... la Unión Europea (TGUE), que avala las ayudas europeas a este tipo de energías en el marco del reglamento de taxonomía de la Unión Europea (UE). Esta sentencia, que aún puede ser recurrida ante el TJUE -la máxima instancia a nivel europeo, desestima el recurso de Austria contra la normativa presentada en 2022 y que incluye la nuclear y el gas entre las actividade que contribuyen a mitigar el cambio climático y a avanzar en la descarbonización del bloque.

