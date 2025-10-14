LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu (i.), junto al consejero delegado, César González-Bueno.

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu (i.), junto al consejero delegado, César González-Bueno. Efe

Solo un 2,8% de los clientes con acciones del Sabadell acuden a la opa de BBVA

Estos inversores tienen en su poder el 1,1% del capital de la vallesana, mientras el foco se desvía ahora a los institucionale

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 14 de octubre 2025, 07:46

Los clientes de Banco Sabadell con acciones depositadas en la entidad dicen 'no' a la opa de BBVA. Y con una abrumadora mayoría, casi ... la totalidad. En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la vallesana ha confirmado que de estos inversores -que representan el 30,8% del capital del banco- apenas han aceptado la oferta un 2,8%, propietarios de un número de acciones que solo supone el 1,1% del capital social.

