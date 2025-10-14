Solo un 2,8% de los clientes con acciones del Sabadell acuden a la opa de BBVA

Los clientes de Banco Sabadell con acciones depositadas en la entidad dicen 'no' a la opa de BBVA. Y con una abrumadora mayoría, casi ... la totalidad. En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la vallesana ha confirmado que de estos inversores -que representan el 30,8% del capital del banco- apenas han aceptado la oferta un 2,8%, propietarios de un número de acciones que solo supone el 1,1% del capital social.

El banco de Josep Oliu explica en su comunicado a la CNMV que ha decidido transmitir este resultado «con el fin de promover la transparencia y evitar especulaciones en el mercado», tras una semana de máxima tensión en la que el supervisor se vio obligado a dar un tirón de orejas a las dos entidades, acusándolas de confundir al mercado con la guerra de cifras en torno al precio de una posible segunda opa.

Es cierto que las dos partes esperaban que, por su vinculación con el banco y su arraigo en Cataluña, la aceptación de estos inversores fuese limitada. Pero fuentes conocedoras apuntan a que el dato final ha sido mejor de lo esperado en Sant Cugat y bastante peor de lo que manejaban en la sede de La Vela.

La cifra implica un serio revés para las aspiraciones de BBVA de hacerse con más del 50% del Sabadell. Y también evidencia que, al menos en este grupo de clientes accionistas, el mensaje de Carlos Torres no ha calado tanto como la defensa de un banco en solitario comandada por Josep Oliu. Todo pese a la maquinaria de reuniones y contactos que los directivos de BBVA mantuvieron la pasada semana -multiplicando su presencia en Cataluña- para amarrar el apoyo de los minoritarios.

En el mercado se maneja la idea de que el rechazo casi unánime a la oferta también puede deberse a que estos inversores estén esperando una segunda oferta, que llegaría si -como parece- BBVA no alcanza el objetivo del 50% y dcide rebajar el umbral al 30% de aceptación. Carlos Torres mantiene firme su discurso de que, en ese hipotético caso, la nueva oferta no sería a un precio superior. «También dijo que no mejoraría la primera y finalmente lo hizo en un 10%», apunta un banquero nacional a este diario.

Números para las cábalas

De momento, el mercado reacciona con calma y, en una jornada marcada por las caídas para todo el sector bancario, los títulos de BBVA ceden un 0,5% hasta los 15,79 euros, frente a las caídas del 0,8% del Sabadell, que ronda los 3,20 euros. Pero las quinielas ya están en marcha y las dos entidades sacan la calculadora para hacer sus cábalas. Queda por ver qué ocurrirá con el resto de minoristas que no son clientes del Sabadell, y que tendrían en torno al 9% del capital del banco. Y también con los institucionales, sobre los que BBVA ha depositado la esperanza para alcanzar el máximo porcentaje posible de aceptación.

El banco ya sabe que no cuenta con el apoyo del 5% de Zurich, que hizo público que no acudiría, en aras de proteger su alianza de bancaseguros con la catalana a la que BBVA pondría fin tras la fusión. Pero dentro del accionariado también juegan un papel fundamental los denominados fondos de gestión activa (que pesan un 35% en Sabadell) y los pasivos, productos que por mandato deben replicar a un índice y que tendrían actualmente en torno a un 20% de la catalana.

Torres ya aseguró en una entrevista con este medio que aspiraba a hacerse con el 10% del voto favorable de estos últimos. Y también cuenta con el apoyo de David Martínez, con un 3,8% del capital. Pero para que las cifras cuadren, el apoyo de todos estos grupos tendría que ser completamente unánime.

«Con la información disponible actualmente, parece complicado que BBVA consiga el 50% de los derechos de voto. Aun así, podría bajar el umbral autoimpuesto hasta el 30%, pero este escenario implicaría lanzar una nueva oferta en cash a los accionistas que no acudieron a opa y alargar la operación entre cuatro y seis meses más», recuerda el departamento de análisis de Bankinter.

«Hay que tener en cuenta que los accionistas de Sabadell con sus acciones depositadas en el propio banco posiblemente tienen lazos estrechos con la entidad y hayan sido clientes y accionistas durante años, por lo que la decisión ha estado muy condicionada. Sin embargo, creemos que el porcentaje de aceptación de los institucionales será mayor, lo que le permitirá alcanzar el 30%», añaden desde XTB. «En nuestra opinión, el escenario de una segunda opa BBVA-Sabadell cobra mucha fuerza», añaden.

Ante ese hipotético escenario, BBVA siempre ha defendido que esa segunda oferta nunca sería a un precio superior a la actual, una idea que sí defiende Sabadell. Sin embargo, es la CNMV quien debe decidir los criterios para establecer ese precio equitativo. Y los hará públicos este próximo viernes 17 de octubre, al tiempo que se confirme también el resultado definitivo de la opa.

Torres ya ha asegurado que si se determina que el precio debe ser superior, el banco se retirará definitivamente de un proceso que se ha extendido 17 meses y amenaza con alargarse unos cuantos más.