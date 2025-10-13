LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sabadell repunta en Bolsa y se aferra al voto de sus clientes accionistas para frenar a BBVA

La prima positiva de la opa se estrecha del 3% al 1,8% en la semana en la que se conocerá su resultado

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:23

Comenta

Calma tensa en los mercados financieros a apenas cuatro días para que la CNMVdé a conocer el resultado oficial de la opa de BBVA sobre ... Banco Sabadell. Aunque hasta el próximo viernes no se detallará toda la información, los inversores empiezan a hacer cábalas y a ajustar posiciones, conscientes de que cualquier dato que se filtre podría influir en la cotización de ambas entidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos en Logroño tras una pelea con arma blanca
  2. 2

    El ailanto ya es la especie vegetal exótica más invasora en La Rioja junto a la hierba de la Pampa
  3. 3 La multinacional ZF Aftermarket despide a seis empleados y solicita un ERTE para la casi totalidad de sus 194 trabajadores en Alfaro
  4. 4

    Cantina con carné albiceleste
  5. 5 Aviso amarillo por lluvias y tormentas en la Ibérica riojana este lunes
  6. 6 Agotados los bonos descuento para utilizar en las librerías riojanas
  7. 7

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  8. 8

    Inundación en un tramo de las obras de la variante ferroviaria en Rincón de Soto
  9. 9

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  10. 10 El Cortijo se prepara para la Marcha del vino y el chorizo asado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Sabadell repunta en Bolsa y se aferra al voto de sus clientes accionistas para frenar a BBVA

Sabadell repunta en Bolsa y se aferra al voto de sus clientes accionistas para frenar a BBVA